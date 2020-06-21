風箏、彩繪、漁翁島　澎湖跨海大橋一睹世紀天文秀

▲本次日環食奇景各地出現時間略有不同，澎湖地區初虧時間為下午2時47分，4時13分可見太陽被遮蔽達91.7%的蝕甚景象。（圖／觀光局澎管處提供）

▲為把握這難得觀賞日環食的機會，下午2時起由澎湖氣象站提供2組專業天文望遠鏡，拍攝下日蝕的整個過程，並透過Youtube頻道直播。（圖／觀光局澎管處提供）

現場400位參

▲為讓小朋友了解日環食相關知識，澎管處以日環食、漁翁銅像、魚躍有餘及跨海大橋等元素為主題舉辦寫生同樂會。（圖／觀光局澎管處提供）

百年難得一見的天文景觀「日環食」於21日通過澎湖、嘉義及台東等縣市，觀光局澎管處為了讓遊客、民眾能藉此發現澎湖之美，並推廣天文教育，特別與中央氣象局澎湖氣象站在漁翁島遊客中心辦理「2020寶島仲夏節-話說日環食、彩繪漁翁島」寫生活動，一同參與本世紀的天文盛事。本次日環食奇景各地出現時間略有不同，澎湖地區初虧時間為下午2時47分，4時13分可見太陽被遮蔽達91.7%的蝕甚景象，也是所稱的上帝掉落金戒指，整個過程於5時25分復圓。為把握這難得觀賞日環食的機會，下午2時起由澎湖氣象站提供2組專業天文望遠鏡，拍攝下日蝕的整個過程，並透過Youtube頻道直播，提供國、內外媒體與民眾收看，及分享不同地區的日蝕景象。另主場活動於4時，在西嶼鄉幼兒園櫻桃班一群即將畢業活潑可愛的小朋友，帶來精采熱鬧的表演中展開序幕，接續在進入最重點的時刻「日環食」蝕甚現象時，與的大、小朋友齊聲的倒數聲中，一起迎接及見證這百年難得一見的天文景象，為活動帶來最高潮。為讓小朋友了解日環食相關知識，澎管處以日環食、漁翁銅像、魚躍有餘及跨海大橋等元素為主題舉辦寫生同樂會，及拍照打卡的檔案應用宣導，活動周邊草地安排色彩繽紛、造型可愛的各式大型風箏，營造陸海空三度空間的立體畫面及西嶼愛情島意象，讓這些畫面融入小朋友自由創意盡情揮灑的畫布中，也希望達到天文「普及化、多樣化、在地化、國際化」，並推廣澎湖自然之美的願景。

澎管處表示，今年「夏至」時分適逢臺灣天文界的大事「日環蝕」，期透過所規劃系列活動，期樹立活動品牌打入國際行銷市場，形塑「北回歸線的美麗島嶼—澎湖」，讓北回歸線周邊城市同步串連，捲動遊客之旅遊意願，積極吸引國內外人士來澎湖體驗北回歸線沿線亞熱帶與熱帶交錯之海洋島嶼的曼妙仲夏風情。



