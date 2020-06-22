端午瘋改運／玉帝親降旨挖龍泉！北部取午時水最盛寶地

▲淡水無極天元宮八八龍泉井。（圖／記者連宜方攝）

本週四（25日）為端午節，西晉相當有名的大將周處在其所著的《風土記》中，形容端午節農曆五月五日是「陽極之日」，也因為是陽氣最盛的日子，所以又被稱為「純陽日」。因此，只要把握每年陽氣最盛的端午節改運，那麼衰運就有可能會得到逆轉，原本運勢普通的人也許就能一飛衝天。在〈習俗百科／避邪招財午時水 端午節限定》一文中，介紹了端午節取「午時水」的習俗，只要是端午節當天午時（11:00－13:00）所接的湧泉水就是「午時水」。古人認為午時水是「純陽之水」，並且相信飲用、擦拭陽氣最重的水可以改運，讓自己谷底翻身。平常若覺得自己「很背」的時候，將午時水煮到沸騰後放涼，就可以用來沐浴或擦拭身體；午時水也可加入艾草、菖蒲，驅邪避凶；此外，用午時水來泡茶、釀酒也可以改運，甚至有些家庭會將午時水珍藏在家中，若是不小心犯沖、被煞到的時候，就可用來淨身。在台北，要找到天然湧泉水可能有點難度，要往山區走。其中，一直被視為賞櫻絕佳景點的淡水無極天元宮，其廟埕就有一「八八龍泉井」是許多人取午時水的第一選擇。八八龍泉井是由玉皇大帝於民國60（西元1971））降旨於同年農曆四月十九日破土開挖，就連要挖多深都清楚指示，後來果真挖到此一龍井，令人嘖嘖稱奇。「八八龍泉井」的井水相當受到當地居民和前來參拜的信眾喜愛，每年端午節更是擠滿前來取用午時水的人潮，取到的午時水可以取回家中煮沸飲用，或是直接拍打在臉上、身體上，達到驅邪避凶的效果，但取用午時水的人也要記得不要貪心，讓大家都能雨露均霑。（編輯：連宜方）