宿舍驚見肉色生物！洗衣間「半截身體」懸掛　女大生嚇壞

大學生在外念書，不少人會選擇住在學生宿舍，除了能體會和其他大學生共同生活的樂趣，也能使用宿舍的公共措施減少生活開銷。近日在大學生常用的社群平台 Dcard 上，就有網友分享自己在宿舍內使用公共洗衣機，卻意外看見滾筒外掛著半截「肉色生物」的畫面，讓她震驚不已，也引起眾人討論。

一名台科大的女大生近日在 Dcard 上分享一張照片，並分享這個「驚悚」的目睹過程。她分享自己原本只是要去公共洗衣間洗衣服「我把衣服丟進洗衣機的時候，餘光瞄到旁邊，想說怎麼會有肉色的東西從烘衣機爬出來，嚇到壽命直接少一半」，直到她定睛一看才發現原來是一隻大型犬的絨毛娃娃。

▲靠近一看才發現是絨毛玩偶。（圖／翻攝自 Dcard ）

對此，也有不少大學生就回應「嚇死沒看到大圖以為是猴子」、「看成人臉」、「是IKEA的黃金獵犬啦哈哈哈」、「看起來超像瀏海跟兩個眼睛」，也有網友聯想到動畫電影《玩具總動員》內的橋段，留言幫玩具狗說出心聲「慘了被發現」、「好熱，出來透氣。啊被看到了快裝死！」。

而原 Po 也在事後表示「我只是想洗個衣服而已，到底是誰家的狗狗啦！也不把它哄乾就掛在那邊」，而事實上這類絨毛玩偶最好的清潔方式，還是將它放進洗衣袋，先送到洗衣機脫水後，再吊掛起來自然日曬、風乾，也可以防止該位不知名的同學放在烘衣機嚇到路人的情況了。（編輯：楊智傑）