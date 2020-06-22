再也不怕弄丟車票！日本「戒指車票」23萬人讚：跪求量產

不少台灣人出門在外搭乘大眾運輸工具時，時常發生在出站口時卻怎麼找也找不到車票或悠遊卡的經驗，特別是出國旅遊時，在口袋或背包翻不到車票會更讓異地人感到緊張。近日就有日本設計師為了改善這個問題，特地將長方形的車票設計成環型，成為了「戒指車票」，畫面一出立刻掀起網友熱議。

許多民眾會收集出外旅遊的車票、高鐵票，特別是「成功 → 追分」、「永康 → 保安」這類有特殊意義的票券。日本設計師辻尾一平近日就分享了環形車票的設計概念，他以「東京 Metro 地下鐵」為發想靈感，在長方形兩端增加了半圓形卡榫設計，只要

把車票圍著手指繞一圈，再將兩端的半圓形扣在一起，就化身戒指狀車票。

▲「戒指車票」末端可以互扣。（圖／翻攝自推特 @keltoto ）

而仔細看這款「戒指車票」的設計，外觀看起來像是一般「OK繃」的形狀，和原先標準的東京地下鐵車票差距不大；但透過戒指車票的兩端能互扣的設計，就會在手指上扣成一個不同色彩、代表不同車站首字母的圓形標誌，吸引超過 23 萬名日本網友紛紛按下愛心，並在底下熱情回應要求希望實體化。

▲「戒指車票」設計概念。（圖／翻攝自推特 @keltoto ）

該則貼文底下有不少留言期待能量產這款戒指車票「太可愛了」、「這個顏色有夠療癒」、「這也太方便了吧」、「創意果然來自於生活」、「求量產！求實體化！求收藏！」，而事實上，日本地鐵站也會經常聽從民眾意見來增添新的設備，讓使用者體驗更方便，像是日本小田急新宿車站，就因應乘客意見裝設了有 USB 充電孔的長椅。（編輯：楊智傑）