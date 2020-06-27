機車族就愛躲太陽？他曝台中「奪命陰影處」：怕熱別出門

隨著炎炎夏日的到來，對於機車族來說最害怕的還是在等待紅燈時，在停止線前必須先忍受日曬。但有部分的騎士會選擇一看到交通號誌快轉變為紅燈，立刻減速進入馬路上的「陰影處」，說什麼都不願意往前騎，直接無視交通規則停在有陰影的地方。而近日就有網友拍下台中路上「陰影處」就擠滿騎士的畫面，引起眾人討論。

夏天一到，路上就會出現這種為了「躲太陽」無視交通規範的騎士，導致後方汽車駕駛人或機車騎士時常反應不及。而近日就有網友 Po 出台中某路段，明明紅燈前方就有畫上停止區，卻看見有一群機車騎士全躲在大片陰影下，享受夏天街上唯一的「綠洲」，讓他不禁感嘆「日頭赤焱焱，隨人顧性命」。

▲網友拍下台中街頭的陰影處擠滿騎士的畫面。（圖／取自臉書「新·路上觀察學院」）

其實這樣的行為是違反交通規定，若被人拍照檢舉或被警方看到了，恐怕得吃上 600 元的罰單。而該張照片畫面一曝光，也立刻吸引不少網友表示「台灣大道真的超多這種」、「交通潛在危險因子」、「陰暗區旁邊排隊繳 600 」、「怕曬真的不要出門，每次遇到都不打方向燈然後急煞」、「這種就最容易發生車禍阿，怎麼都不怕」。

不過也有許多用路人表示「騎車天氣熱躲太陽我是沒意見，但要躲就去旁邊一點躲不要影響其他人，也不要突然停在路中間」、「雖然都是違規的狀態，但天氣太熱真的很難受，像有些人不能曬太陽（會過敏），但又沒能力買車怎辦」、「其實重點就是有沒有影響導別人，大家互相就好」。（編輯：楊智傑）