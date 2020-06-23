影／慶端午！帥萌警犬吃粽子　祝福民眾「端午節快樂」

▲台中市警察局警犬隊將狗食做成粽子犒賞警犬，並拍成搞笑影片分享(圖/ 記者鄧力軍翻攝)

端午佳節將至，家家戶戶聞粽香，臺中市政府警察局刑事警察大隊警犬隊特別準備了狗狗專用的粽子犒賞平時辛勤工作的警犬們，並拍成逗趣的影片分享給民眾欣賞，影片中警犬Pinky與Ninja穿著制服，在領犬員王玉德與張煒堃的配合演出下，以擬人的方式聊天吃粽子，令人直呼超可愛，沒想到平時看似嚴肅的警犬們也有逗趣的一面。影片中王玉德與張煒堃幫Pinky與Ninja俏皮配音，Ninja吃著粽子滿足地問著Pinky「粽子好不好吃」，Pinky也以台語回應「賀甲！賀甲！」，吃飽後說自己要回去認真上班了，也順道祝福民眾端午節快樂！臺中市政府警察局警犬隊成軍迄今已2年多，其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja是警犬中的大學長，除協助攻堅並破獲數件槍砲案外，更因帥氣外表擁有不少死忠粉絲，短片中警犬與領犬員無懈可擊的默契，不難窺見警犬隊平時精實的訓練及默契的培養。警犬隊隊長江明慧表示，警犬工作不單僅場所安全維護，亦須支援他單位執行槍砲、毒品搜索、臨檢等勤務，出勤時需高度配合領犬員指令；考量犬隻特性，領犬員平日的訓練常以寓教於樂的方式進行，讓這些治安小尖兵們透過各式各樣精心設計、看似遊戲的訓練過程達成工作目的，讓犬隻享受工作的樂趣並得到成就，並從中培養犬隻與領犬員的感情與默契。