專訪／解析「迷因工程」　唐鳳：最重要是讓人大笑再分享

▲近期台灣面臨新冠肺炎侵襲，行政院政務委員唐鳳透過創新方式「神助攻」中央流行疫情指揮中心。（圖／記者陳明安攝）

本次新冠肺炎疫情當中，台灣屢次透過開放創新的「迷因工程」對抗假消息，其中背後的重要推手即是行政院政務委員唐鳳。唐鳳在後疫情時期，於行政院接受《NOWnews今日新聞》專訪。對於行政院在疫情時透過「網路迷因」闢謠，他解釋，所謂的迷因，事實上就是對抗假消息最好的疫苗，透過讓人哈哈大笑進而分享，使得正確資訊傳播速度大於假新聞。這位被日媒稱為「天才IT大臣」的年輕閣員，年紀不到40歲，憑藉著過去任職在知名網路公司、IT公司以及參與開放原始碼網路社群的經驗，真正將「開放政府」這四個字的概念帶進內閣，近期台灣面臨新冠肺炎侵襲，唐鳳也透過創新方式「神助攻」中央流行疫情指揮中心，讓「台灣數位政委」之名揚名海內外各大媒體。以往唐鳳給人的印象是天才、菁英，但在本次專訪當中，除了有著身為科技人的理性之外，言談中也自然流露出一股「仙氣」，談到時下年輕人最喜愛的「網路迷因」時，也侃侃而談了起來。唐鳳說，「迷因」就是透過網路，讓網友可以發揮自己的創造力不斷的二創、三創，這些網路創造都不需要從零開始，是建立在原本就存在的「梗」上面，其實是開放式創新一個非常好的例子。唐鳳日前更化身「迷因」的一部分，提供音檔與日本饒舌團體Dos Monos合作創作另類單曲，在網路造成熱議。「其實我1秒鐘都沒有參與他們（Dos Monos）的創作過程。」他只是把他的影音放到網路上，開放給對方自由運用，也就是做「CC（Creative Commons）授權」，「就是我預先說只要滿足某些條件，好比說註明出處，我就不告他。」在這樣子情況下，其實唐鳳並不能算是所謂的共同創作的參與者，「我只是（迷因）素材庫裡面的一個素材。」在浩瀚無垠的網海當中，面對各種假消息與網軍，政府要傳播正確訊息相當困難，這時唐鳳就提倡以「迷因工程」來解決問題。唐鳳解釋，其實民眾如果在網路上看到不實訊息，好比像說前陣子盛傳的衛生紙原料與口罩相同，「這樣子訊息很容易擴散，因為大家看到了之後，都會感到非常的義憤填膺，好像說政府怎麼可以讓衛生紙都變成買不到！」這樣的義憤填膺就會讓人按下分享，但只要每個人平均分享給1個以上的人，它的R值（基本傳染數，Basic reproduction number）就會大於1，也就是說會廣泛流行，這與流行病學是完全一樣道理。「那我們在做的（迷因工程），其實就是研發一種疫苗。」唐鳳表示，迷因能讓大家看到說，不論你再怎麼會囤衛生紙，都只有「一粒卡臣（屁股）」，當民眾看到這樣的迷因時，就會哈哈大笑，「那笑了之後呢？其實你對於這個義憤填膺的感覺就免疫了。」行政院當時針對衛生紙的假消息，事實上還有做一份表格，明確指出衛生紙其實是原料是來自南美洲，而口罩的原料則是來自台灣。唐鳳指出，當民眾只是看到這個表格，沒有哈哈大笑這一部分，那R值說不定0.2都不到，但如果是看到「一粒卡臣」那張圖，那張表格就會記得比較牢；簡單來講，迷因工程就是把正確訊息用最快的速度傳播，然後讓其傳播得比謠言快。唐鳳不管是在現實場合或是網路社群上，屢次以「神回覆」造成話題。他認為，這些不管是在「PTT批踢踢實業坊」或其他網路社群上的回覆，都是他本人，事實上他本身就是「鄉民」，在閒暇時後的休閒就是逛PTT，也因此會比較熟悉網路上的各種用語，可能也因此能回覆出各種較貼近網路社群語言的內容。