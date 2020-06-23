端午瘋改運／用鹼粽就能招財！拜拜一招旺到年底

▲鹼粽。（圖／shutterstock）

本週四（25日）為農曆五月初五端午節，因為這天被認為是一年中陽氣最盛的一天，所以又被稱為「純陽日」，許多人會把握這天改運、轉運，希望可以藉由這天的極盛陽氣驅趕自己的衰運和楣運，所以這幾天「端午節的改運方法」成了大家熱烈討論的話題之一。除此之外，端午節的拜拜方法也是大家相當關心的話題，當天除了要拜神明還要拜祖先，有些家庭還會拜地基主。其實，拜拜也可以結合轉運，而且一點都不麻煩！風水專家陳冠宇老師就教大家利用「黃金鹼粽」轉運的拜拜方法，雖然鹼粽比起米粽較少見，但相信大家還是看過，鹼粽又稱「鹼水粽」，跟粒粒分明的米粽比起來，鹼粽的米粒是偏黏黏的糊狀，口感吃起來更像是「粿」。鹼粽比較常見的是沒有包餡，直接沾糖或是蜂蜜、果糖吃，但有些地方的鹼粽還是會包豆沙，那就不用再另外沾糖吃了。鹼粽因為多是黃色，所以又被稱為「黃金鹼粽」，陳冠宇老師便建議大家端午節可以準備鹼粽拜拜，不管是拜神明還是拜祖先都可以，黃色在五行中象徵土，大家都知道土能生金，而金則是自帶旺運，拜鹼粽可以跟神明、祖先祈求事業運和財運旺盛，下半年能夠獲取更多正面能量，發展步步高升。但端午節拜拜準備粽子時，要注意「數量」禁忌，雖然水果我們都習慣準備「奇數」，但粽子切記要準備「雙數」，像是六顆、八顆，或是直接拜一整串十顆粽子，最好的方式是直接跟賣肉粽的老闆說是要拜拜的，老闆便會提供一整串沒有剪過的粽子，這樣是最適當的做法。（編輯：連宜方）資料參考：風水專家陳冠宇老師