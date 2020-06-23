1900萬超跑「小牛」　0元起標

▲法務部行政執行署彰化分署將於7月1日拍賣千萬與百萬等級的名車，想撿便宜又想擁有名車的民眾可得把握難得的機會。（圖／圖行政執行署彰化分署提供）

撿便宜快來喔！法務部行政執行署彰化分署將於7月1日拍賣千萬與百萬等級的名車，其中1台還是市價1900萬元超跑「小牛」，另1台則是市價400萬元賓士休旅車（R350 CDI AMATIC），都不設底標，想撿便宜又想擁有名車的民眾可得把握難得的機會。

▲法務部行政執行署彰化分署將於7月1日拍賣千萬與百萬等級的名車。（圖／圖行政執行署彰化分署提供）

主任行政執行官胡天賜表示，彰化分署將拍賣的藍寶堅尼「小牛」是曾姓嫌犯在2011年8月間，向大陸地區人民詐得鉅額人民幣，藉由澳門賭場賭博兌換籌碼，將人民幣變更為港幣後，再透過地下匯兌漂白為新台幣，最後以約1900萬元現金所購買；賓士休旅車則是在2011年8月間以400萬元所購買，同年被檢警查扣。

因詐欺案件近期才三審定讞，彰化地檢署囑託拍賣車輛

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彰化分署指出，拍賣的2輛汽車雖是在2011年間所購買，但是購買沒幾個月就遭檢警查扣，小牛里程數僅有2萬4千多公里，彰化地檢署小心保管至今，日前進行拍賣試車時，兩輛車不論性能或外觀均極佳，預計拍賣會搶標情形應可預期。

另一台機車則是警方查獲一酒駕累犯時，當場依法所查扣並經判決沒收，為2016年8月所出廠的150CC機車。

拍賣會將在彰化地檢署花壇贓物庫（彰化縣花壇鄉中山路2段367之5號）舉行

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彰化分署表示，這次拍賣不定底價，原則上由出價最高者得標，但若移送機關對於最高價額有對意見表示時，則將不予拍定。