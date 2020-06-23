七月瘋澎湖　27企業贊助花火節380萬熱情不減

▲澎湖國際海上花火節今年最大重頭戲是與華特迪士尼公司合作打造的漫威專場，各大贊助廠商雖受疫情衝擊仍給予花火節最大的支持，總贊助金額現金及物資總價高達380萬458元整。（圖／記者張塵攝，2020.06.23）

澎湖年度最重要觀光盛會「2020澎湖國際海上花火節」將於7月6日盛大開幕，今年最大重頭戲是與華特迪士尼公司合作打造的漫威專場，而澎湖縣政府長期合作的各大贊助廠商雖受疫情衝擊，仍給予花火節最大的支持，總贊助金額現金及物資總價高達380萬458元整。



▲澎湖的超前布署「防疫紅利」發威，使得贊助商多達27家都提供高額現金贊助，同時包下企業主題場。（圖／記者張塵攝，2020.06.23） 今年花火節雖受疫情影延後舉辦，但卻因澎湖的超前布署「防疫紅利」發威，使得贊助商多達27家，包含國內建商龍頭興富發集團、新光人壽、澎坊、福朋喜來登酒店等企業，都提供高額現金贊助，同時包下企業主題場。





經營澎湖離島交通的滿天星航運、華信航空、立榮航空、凱旋海運、台灣航業也提供機票和船票贊助供現場抽獎，還有許多在地觀光業者、協會也提供現金及多項產品贊助，產官協力為澎湖觀光打拼，營造更多采多姿的花火盛宴。



▲感謝一路支持花火節的產業和公協會始終對花火節抱持信心，並大力拓展地方觀光市場，讓今年花火節因此更加熠熠生輝。（圖／記者張塵攝，2020.06.23） 澎湖縣政府旅遊處表示，花火節已經歷時18年，今年因疫情導致上半年的觀光市場一度進入寒冬，也讓花火節首度延至暑假辦理，感謝一路支持花火節的產業和公協會始終對花火節抱持信心，並大力拓展地方觀光市場，讓今年花火節因此更加熠熠生輝。





澎湖縣政府也展現積極搶攻後疫情觀光市場的決心，不僅配合2020年規劃花火節專屬愛情活動，還有澎湖目前最熱門的花火體驗館，期望創造不同凡響的週邊活動效益，也讓澎湖成為今夏觀光首選。











