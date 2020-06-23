七月瘋澎湖　27企業贊助花火節380萬熱情不減

澎湖年度最重要觀光盛會「2020澎湖國際海上花火節」將於7月6日盛大開幕，今年最大重頭戲是與華特迪士尼公司合作打造的漫威專場，而澎湖縣政府長期合作的各大贊助廠商雖受疫情衝擊，仍給予花火節最大的支持，總贊助金額現金及物資總價高達380萬458元整。
今年花火節雖受疫情影延後舉辦，但卻因澎湖的超前布署「防疫紅利」發威，使得贊助商多達27家，包含國內建商龍頭興富發集團、新光人壽、澎坊、福朋喜來登酒店等企業，都提供高額現金贊助，同時包下企業主題場。
經營澎湖離島交通的滿天星航運、華信航空、立榮航空、凱旋海運、台灣航業也提供機票和船票贊助供現場抽獎，還有許多在地觀光業者、協會也提供現金及多項產品贊助，產官協力為澎湖觀光打拼，營造更多采多姿的花火盛宴。
澎湖縣政府旅遊處表示，花火節已經歷時18年，今年因疫情導致上半年的觀光市場一度進入寒冬，也讓花火節首度延至暑假辦理，感謝一路支持花火節的產業和公協會始終對花火節抱持信心，並大力拓展地方觀光市場，讓今年花火節因此更加熠熠生輝。
澎湖縣政府也展現積極搶攻後疫情觀光市場的決心，不僅配合2020年規劃花火節專屬愛情活動，還有澎湖目前最熱門的花火體驗館，期望創造不同凡響的週邊活動效益，也讓澎湖成為今夏觀光首選。