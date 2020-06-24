好市多「檢查收據」的志工真有在看？網揭真相：原來如此

美式賣場好市多（ Costco ）在台開設多家分店，販售商品種類應有盡有，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受不少國人喜愛。然而，有去過好市多消費的人，一定知道好市多出口總有志工在檢查「帳單明細」，並拿筆在上頭做記號，近日有網友就質疑「 Costco 出口確認購買物的志工真的會認真看嗎？」釣出內行網友揭密真相。

原 PO 在 PTT 八卦版貼文指出「 Costco 結帳完出口會有工作人員做推車物品的確認，很多根本沒在看，有小孩就畫個氣球，其他就眼睛瞄一瞄，裝得好像自己是掃描眼一樣，這樣的工作方式跟志工根本九成像，難道這些人沒領薪水嗎？真的是志工？還是回饋鄉里的冗員工作？」

▲網友在 PTT 討論好市多為何要檢查帳單明細。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛留言「我也不知道他們存在的意義是什麼，根本直接劃掉阿」、「其實不要看他們直接劃掉，你車裡買什麼對上發票真的看的出來」、「其實主要是看結帳有沒有誤刷 2 次的那種，在美國很容易告人」、「主要看打折有沒有折到」、「看日期時間、品項數量等」。

另還有內行直指「他們基本只看單價高的東西」、「擺兩個人就能阻擋 99％ 偷拿別人購物車東西的行為，超值好嗎」、「他們主要是看『高單價』物品有沒有結帳，如果你買一些便宜貨，他就隨便看一下就放行了」、「其實主要也不是看有沒有沒結帳吧，他又不會搜你身，他們主要的工作是防止在結完帳後，有人因為暫離或去其他分部，結果拿錯推車，或有人故意幹走別人推車吧！」

而根據美國網路媒體 Mashed 報導，事實上，Costco 這麼做是為了會員權益，大家應該不難發現，其實店員不會花太多時間在比對帳單和購物車內的東西，通常都是大概看一下，點一點「數量」而已。

（編輯：許苡晴）