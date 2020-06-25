端午連假百貨吃喝玩樂　展覽、異國美食、特賣優惠看過來

▲Global Mall新北中和、桃園A8「建築樂園」推優惠1兒童+1大人原價649元，優惠價399元。（圖／Global Mall提供）

▲《圖龍老師3D奇幻旅程體驗展》開跑，凡於展區內拍照打卡即可兌換精美好禮。（圖／新光三越提供）

▲百貨推出夏日美食，圖為ROLL ICE CREAM FACTORY-餅乾怪獸。(圖／sogo忠孝館提供)

端午連假登場，不想頂著高溫戶外趴趴走，百貨業者紛紛祭出吸客妙招。像是看準家庭客的Global Mall加碼延長「十倍放大券」、親子樂園也有6折起。新光三越台北南西店服飾夏換季5折起，還有特力集團的特賣會，站前店則有《圖龍老師3D奇幻旅程體驗展》。京站鎖定流行女鞋品牌第二雙折扣優惠。而SOGO忠孝與復興館喊出免出國也能享用異國美食，「夏日本美食物產展」由日本職人實演正宗日式美食。連續假期開跑，Global Mall展開超值年中折扣，祭出涼夏服飾、配件、家電及居家用品最低折扣5折起，至於「十倍放大券」受到熱烈反應，因此加碼延長至端午連假，6月28日前會員只要扣50點，即可立即兌換200元購物金，消費滿額立即享折抵。同時看準連假出遊人潮，像是新北中和、桃園A8「建築樂園」推出六月超值優惠1兒童+1大人原價649元，優惠價399元；新北中和、新左營車站及屏東市「快樂小熊親子館」，端午節當日門票原價400元，優惠價350元；南港車站「貝兒絲樂園-大和戀季主題館」只要身份證字號有數字5，同行者即可以3小時遊園票升級為全日不限時遊園票；林口A9「奇幻島恐龍叢林樂園」則推星光票，晚上八點後小孩優惠價199元，可暢玩一小時，持Global Mall聯名卡則可以優惠價199元暢玩兩小時。不僅推出親子樂園優惠6折起、超夯美食買一送一或優惠5折起，若想宅在家，也可選擇館內超過百家、上千種餐點的Uber Eats外送服務，6月28日前還有點餐送小菜活動。而全台七店將舉辦超過40場活動，有應景的立蛋、香包DIY活動，還有氣球秀、小小廚師、店長體驗，屏東市更將舉辦夏季戶外市集、南港車站則有BIRKENSTOCK千件休閒鞋款特賣會7折起。新光三越台北南西店展開流行服飾夏換季全面5折起，且至6月30日，舉辦「特力集團FAMILY SALE」，開倉特賣只要一折起，短短首五日造成搶購瘋潮，像是科技羽絨抗菌枕原價1980元，特價35折699元；天絲二用被套床包四件組(雙人)原價15,980元，特價44折6,980元，另也有空氣清淨機、除濕機、鑄鐵荷蘭鍋、夢幻鍋具及食物調理機等。而為迎接端午連假，業者也補上千件必買必搶居家商品，最低1折起。不只有得買，也有得玩，《圖龍老師3D奇幻旅程體驗展》也於新光三越台北站前店登場，以「島內旅行」為主題，展出超過20件的3D原稿經典之作及私藏手稿，更特別展出總長超過10公尺《台北好運》，透過顏色變化、物體變形等虛實交纏的三度空間運用，營造出視覺上的錯覺外，並加入台灣各地名產互動體驗。京站時尚廣場四天連假則推出多家流行女鞋品牌都有第二雙享優惠的折扣，品牌TAS購買兩雙再85折、OrientalTraffic全面五折，購買第2雙現抵500元，Avivi凡購買1600元以上鞋款，一雙現抵200元、兩雙現抵500元、三雙現抵800元。另外，B3美食街從6月28日至7月5日推出天天百份餐點買一送一，知名美食品牌美威鮭魚、杓文字、段純貞都有參加。SOGO忠孝與復興館主打免出國也能享用異國美食，「夏日本美食物產展」由日本職人實演正宗日式美食，像是來自福岡、以御好燒聞名的岩屋本舖，特別準備日本海外限定的味噌炒烏龍麵；有來自三重的惠比寿鯛燒；源於京都的茶寮山城清兵衛，宇治地區職人現場製作迷你蜂蜜蛋糕。至於復興館端午連假推出超值買一送一，南洋風味松發肉骨茶、泰式料理、韓式拌飯等超人氣美食，通通祭出超殺優惠。SOGO指出，連假逛百貨可享點數10倍送，6月25日至28日期間，HAPPYGO卡友於台北店單筆消費滿3千元，並使用SOGO APP內的快樂購會員條碼成功累點，加贈快樂購點數300點。