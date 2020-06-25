國5已狂塞26小時！高公局預估「中午後還有一波車潮」

今（25）日為端午連假首日，不少民眾趁著疫情解封「報復性出遊」，其中北部往返宜花東的國道5號更是「重災區」。據交通部高公局觀察，國道5號從昨日上午10時開始車流量不斷，至今日12時為止仍在塞車，預估下午南向高乘載管制於12時結束後，國5南向南港系統至坪林將出現另一波車潮，整體而言要到今晚8時後擁擠情形才會舒緩。高公局指出，昨日下午開始即出現返鄉及旅遊車潮，全日交通量為 116百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.33倍；本日0至5時交通量為12.5百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）3.4倍；截至今上午12時，國道全線交通量為54.7百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里。高公局表示，本日西部國道從6時開始，北部路段陸續出現南向車潮，主要壅塞路段為國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-五堵、國3南向土城-關西、烏日-霧峰系統、國10東向仁武-燕巢系統等路段。國5部分，高公局指出，自昨日上午10時開始，即湧現往宜蘭方向車潮，並持續至今日中午，造成南港系統至頭城南向路段車多壅塞情形，預估要到今日晚間8時後才會紓解。高公局研判，下午南向高乘載管制於12時結束後，國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3南向三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南向南港系統至坪林等路段將出現另一波車潮。高公局建議，民眾應改搭乘公共運輸，如將要開車上路的用路人也應避開上述路段或改走替代道路，如台61線、台9線等，並透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另外，高公局調查，今日上午6時09分於國3南向50.2公里內側處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午6時18分排除，造成後方車流回堵4公里；9時31分於國3南向38.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時53分排除，造成後方車流回堵5公里；9時05分於國1南向82.1公里處發生2輛小客車及1輛大客車追撞事故，占用外2線車道，於上午9時16分排除，造成後方車流回堵9公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。最後，高公局也建議，民眾多利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛，節省寶貴時間，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。最後，為避免塞車分散車流，高公局呼籲，端午連假出外旅遊民眾「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸