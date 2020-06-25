端午立「瓜」不立蛋　總統府前千人響應立起999顆大西瓜

▲千人響應端午立999顆西瓜活動。（圖／記者葉政勳攝，2020.6.25）

▲千人響應端午立西瓜活動，農委會主委陳吉仲（左三）、總統府秘書長蘇嘉全（左四）、屏東縣長潘孟安（左五）也到場同樂。（圖／農委會提供）

▲端午立999顆西瓜活動，吸引民眾一家大小同樂。（圖／記者葉政勳攝，2020.6.25）

今天是端午節，民間習俗在正中午立蛋，能為來年帶來好運，農業委員會發揮創意，今（25）特別於總統府前舉辦端午立西瓜活動，號召千人在凱道上立起999顆大西瓜，祈求幸福久久久、平安久久久、好運久久久。為鼓勵民眾一起樂活防疫、健康生活，農委會與文化總會合作，將屏東縣佳冬鄉自2018年起辦理屏東產業文化活動佳午西瓜節「端午立西瓜」活動，原汁原味搬到凱達格蘭大道舉辦。農委會表示，立蛋活動是不可或缺的中華文化傳統祈福習俗，今年改以將999顆大西瓜立起來，希望透過大家一起參與同歡，邁向大吉大「立』之寓意，也呼籲國人多多支持台灣在地農產品，享受健康、安心的防疫新生活。許多民眾到場響應，活動現場十分熱鬧，除了農委會主委陳吉仲之外，總統府秘書長蘇嘉全、屏東縣長潘孟安也到場同樂，立起每顆重量平均高達 25 至 30 台斤的西瓜，範圍大約從重慶南路與凱道交叉口，一路延伸到公園路口。農委會表示，今天立瓜惜福後，接著在6月26日至27日，總統府前將辦理「百匯農市集」，邀請全台近百個攤位進駐，各地的農會、青農、田媽媽將參與市集，展售在地有特色又有創意的產品，像是鐵觀音茶葉綠豆椪、烏龍茶白巧克力、蜂蜜檸檬醬、米乖乖及原住民特色阿粨粽等。另因適逢火龍果、鳳梨、番茄、肉桂、大豆、胡麻等作物的產季，田媽媽也會在現場準備多樣化的小點及零食，同時還有藝文大匯演的表演活動，讓大家到總統府前，能享受不同於以往、別出新意的端午假期，並用行動力支持台灣在地農業。