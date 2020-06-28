警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >生活

網傳榮總管制進出？醫院急闢謠：不實訊息

記者張志康/綜合報導-2020-06-28 16:01:17
▲網傳台北榮總管制進出，院方闢謠表示，係為不實謠言。（圖／取自台北榮總臉書）
最近國內社群媒體瘋傳台北榮總開始嚴格管制進出，經過謠言澄清網站Mygopen求證後，台北榮總表示，該院並沒有這樣的規定，請民眾務必以官方網站公告為主。

近來包括LINE、臉書等社群媒體瘋傳「剛接到台北友人來電告知」「今天(6/26) 台北榮總開始嚴格管制進出」，並表示「冠狀病毒在台灣的社區感染之情況不是衛福部講的那樣輕鬆」。

台北榮總表示，這是不實的謠言訊息，該院並沒有這樣的探病相關規定公告。事實上，與瘋傳的謠言相反，依台北榮總官方網站公布的相關公告顯示，該院自6月20日起，每日開放訪客可探視住院病人時段增至二個時段，配合防疫指揮中心放寬醫療院所門禁及人員管制措施政策，除原有上午 11 時到 12 時之外，新增下午 4 時到 5 時，且不限病房科別。

院方表示，請所有訪客配合遵守以下規定：

一、進入醫院請自備口罩且須全程配戴。

二、每時段每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，如有特殊需求請先向護理站洽詢。住院病人之陪病者(含照顧服務員)以1名為原則。

三、住院病房訪客及陪病者採實名制並事先預約，詳細預約方法請洽護理站或參考：https://m.vghtpe.gov.tw:8443/MobileWeb/ncov/init.do

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀