端午收假日只開一通道　馬公港通關遊客排隊苦候罵翻

端午連假最後一天，澎湖的海空運輸都出現「報復性」擁擠，今28日澎湖機場飛往台灣的班機班班客滿，總計疏運5700人，馬公港離境大廳在下午3至4時尖峰期湧入數千人，隊伍綿延數百公尺，遊客氣憤表示，交通部港務大樓通關口卻只開放一個通道，讓千名旅客提行李等通關，不知道在幹嘛。



▲有10多位「年輕觀光客」無視摩西分海紅旗警告執意下海，結果漲潮水位急速上升，由於這些人距岸邊已超過100公尺，當地派出所獲報立即到場警戒支援，才讓他們保住小命。(翻攝自臉書沿著菊島旅行資訊網) 端午連續假期澎湖每天都湧入1萬多名遊客，島上每個景點遊客擠爆，就在前天還發生由交通部觀光局管理的摩西分海，有遊客不顧紅旗升起險釀意外的事情；據了解，有10多位「年輕觀光客」無視紅旗下海，結果漲潮水位急速上升，由於這些人距岸邊已超過100公尺，當地派出所獲報立即到場警戒支援，才讓他們保住小命。



遊客表示，真不知澎管處請了一堆保全在現場幹嘛，如果真發生危險將重創澎湖觀光產業。



▲澎湖縣政府旅遊處統計，端午連假最後一天澎湖機場離澎航線共57班，約5700座位數。（圖／記者張塵攝，2020.06.28） 澎湖縣政府旅遊處統計，端午連假最後一天澎湖機場離澎航線共57班，約5700座位數；海運馬公布袋有17班，約6121人離境，高雄台華輪有574人離境，幾乎是班班客滿。



不過交通部所轄的馬公商港，由於人潮突然湧現當場擠爆，等候出官的人群排隊人擠人，長長人龍由港務大樓安檢站一直延伸至石滬廣場，全長大約有500公尺，加上天氣實在太熱，許多家長擰著大包小包的行李，帶著孩子排隊十分痛苦，當場大罵怎麼不多開一個通道。





苦候過關的民眾將矛頭指向交通部，由於部長林佳龍日前才因「聰明人用路說」遭到網路鄉民圍剿，馬公商港又因人潮擠爆港務大樓應變不及，引發導遊及遊客不滿，希望能加開通關關口；日前澎管處還因摩西分海未嚴格落實旗幟管理，讓遊客險遭危險，一再顯示交通部所屬單位的螺絲鬆了。





有資深導遊擔心，端午連續假期報復性出遊，澎湖島嶼承載量似乎明顯不足，加上政府此時強推安心旅遊補助，讓澎湖的旅遊品質下降，過幾天即將到來的花火節暑假，將考驗澎湖觀光業的應變能力。







