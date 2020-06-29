職場上存在真友誼嗎？網「12字」神解：人都顧自己居多

志同道合的人自然會互相吸引，也會比較契合、變得比較要好，而職場上亦是如此，想法與理念相近的人，通常會有較密切的交集。不過，近日有網友就在 PTT 好奇發問「職場有真友誼嗎？」引來一名網友 1

字神解，直指「前提是沒任何利益競爭關係」才會有友誼存在。

「請問職場有真友誼嗎？」原 PO 在 PTT 女孩板貼文指出，「事情是這樣的，當初一起進公司同期的新人，一開始大家感情很好，會一起吃飯、聊天，還有設立一個 Line 群組聊天呢！過一年有人升遷想請客，沒升遷說有事不參加，然後離職馬上退出群組了，怎麼會這樣呢！？難道職場不能做朋友嗎？」

▲網友在 PTT 討論職場上存在真友誼嗎？（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛，「有利益沒友誼」、「上班好同事，下班不認識」、「有，但極少數」、「有，只是真的很難遇到」、「離職後才有可能有真的朋友」、「我和我同事就是，沒到很好，但下班後都會聊天，前提是沒任何利益競爭關係 ，是工作的好夥伴」、「沒法跟同事當朋友，更多時候是自己的問題了！」「沒有，人都顧自己居多，很現實的」、「友誼至少得有相同興趣，不然就是共同利益取向結黨營私，如果彼此利益衝突，都想升官競爭落敗，朋友做不成正常」。

另還有人分享自身經驗，直言「有啊！我遇到很多，即便是同組工作有衝突的，私底下卻是好朋友。其實只要就事論事，彼此尊重，你也喜歡對方，很容易當朋友。我想更多時候要想想自己是不是過度解釋對方，像我前徒弟 A 說她同事 B 多麼的狡詐，細問下去，B 的行為正常且工作認真，反倒是 A 嫉妒他（ A 後來承認的），就無中生有，放大對方行為。互動是彼此的，不會只是單方面的問題。」（編輯：許苡晴）