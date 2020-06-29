白沙屯媽祖有個性　駐駕、停駕偏好哪些地方？

今年初台灣因為新冠肺炎的影響，導致許多大型宗教活動都延後或取消，但在大家努力防疫下，白沙屯媽祖的粉紅色跑車也準備前往北港進香。大家都知道粉紅色跑車的路線是由媽祖婆決定，要停駕何處、在哪駐駕過夜也是由媽祖婆決定，但媽祖婆還是有一些偏好之處，也引起許多人討論。粉紅色跑車最常去的是學校，尤其以國小最受媽祖婆護佑，就算不停駕也會在學校多留一些時間，去（2019）年客厝國小就讓粉紅色跑車在短時間停駕了兩次，媽祖婆疼愛小朋友的說法看來並非虛言。接下來是醫院以及長照機構，這些地方常有與病魔對抗的病患，以及行動上較為不方便的老人家，所以媽祖也常經過這些地方賜福。各地的警局、派出所、分駐所、鄉鎮公所，也是粉紅色跑車常常會造訪的地方，媽祖進香往返時途中所經縣市的警察與公務人員非常辛苦，需要維持交通秩序以及信眾們的安全，所以粉紅色跑車停駕派出所與公所，似乎是媽祖在向經查與公務人員表達感激之意。農業相關店家也常是粉紅色跑車停駕之處，有一種說法是說台灣以往是個農業社會，因此農業相關店家特別受媽祖婆重視，亦有說法是媽祖婆希望大家重視食安問題，我們凡人無法猜測神明想法，但不能否認媽祖婆對農業的關注。運輸相關產業如車行也是媽祖婆常停留的地方，香燈腳高達上萬人的且沒有固定線的進香之旅需要非常多的交通運輸才能完成，也許媽祖婆希望大家都能對辛苦又負責的司機大哥表達感謝。以上的地點清單當然不完整，其餘如民宅、餐飲店面、廟宇、工廠，都有媽祖婆的蹤影。媽祖婆如何選擇停駕與駐駕地點我們不得而知，但可以理解的是，在媽祖婆出門的這段期間，不分士農工商都會受到神明護佑，只要一心虔誠敬拜神明，人人都是受到媽祖護佑的信徒。（編輯：黃彥昇）