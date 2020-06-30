台灣最好喝的老牌汽水是？網狂曝「心中冠軍」：唯一支持

炎炎夏日，許多人對於喝飲料的慾望會變得更加強大，除了手搖飲外，汽水亦是不少人喝飲料的首選。而近日有網友就在 PTT 詢問大家「台灣最好喝的汽水是黑松汽水還是麥根沙士？」結果釣出許多網友分享自己心目中的「冠軍口味」。

原 PO 在 PTT 八卦板貼文指出，麥根沙士、黑松汽水、黑松沙士、維大力算是台灣市佔率較高的台灣汽水，市占率較低的是冰淇淋汽水、奧利多水，感覺黑松汽水是最受歡迎的， 但原 PO 坦言，自己最愛喝麥根沙士，他並好奇詢問大家「台灣味汽水，麥根沙士、黑松沙士、黑松汽水、維大力、冰淇淋汽水、奧利多水，好喝程度該怎麼排名呢？」

▲網友在 PTT 討論台灣哪款「傳統汽水」最好喝。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起網友討論，大家紛紛留言「蘋果西打才是第一」、「絕對蘋果西打」、「麥根第 1 吧，其他隨便，只是麥根現在喝不到了」、「麥根沙士，但是莫名其妙很難買，尤其是鋁罐的」、「在軍中投麥根來喝，根本爽死」、「大推黑松汽水啦」、「唯一支持麥根沙士」、「蘋果西打第一，黑松沙士第二，其他都差不多」、「黑松汽水（透明）根本買不到了，加梅子無敵」、「奧利多水讚啦！」「麥根好喝，黑松耐喝」。

而對於有網友提到麥根沙士現在很難買到，不少鄉民則直指「麥根的好喝，之前全聯周末還有買一送一」、「麥根沙士好買吧？全聯有啊。個人覺得冰淇淋汽水第一。」「麥根現在全家有賣啊！」「麥根 2 公升要去大賣場買」。（編輯：許苡晴）