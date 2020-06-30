不只送酒精！房東「一暖舉」惹哭他　網超羨慕：人也太好

▲一名網友透露，自己遇到一位天使等級的好房東，不僅在疫情期間送給每位房客洗手乳和酒精，最近更做出「 1 暖舉」讓他感動到想哭。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

新冠肺炎（ COVID-19 ）肆虐全球，雖然國內疫情似乎日漸趨緩，但國外疫情並未全面控制，仍持續爆發確診案例中，而受到疫情影響，口罩瞬間成了民眾對抗防疫的必需品。近日有網友透露，自己遇到一位天使等級的好房東，不僅在疫情期間送給每位房客洗手乳和酒精，最近更做出「 1 暖舉」讓他感動到想哭，而其他網友見狀後全都超羨慕，紛紛大讚房東「人也太好了吧！」

原 PO 在 PTT 女孩板發文指出，這是他出來租屋以來遇到的第一個房東，房子也一直住到現在，過年過節時，房東會在門口放個湯圓、水果之類的東西，她本來以為這些都是人之常情，直到最近因疫情關係，讓他感受到自己簡直遇到「天使等級」的房東！他透露，疫情一開始房東就在公共區域放了乾洗手與酒精，後來還給每位房客一罐洗手乳 + 乾洗手 + 酒精，房東更說「如果不夠再跟我說」，後來口罩都買不到時，房東還在每人門口放了 2 個，讓他不禁熱淚盈眶。

▲網友在 PTT 分享天使級房東所做的「暖舉」。（圖／翻攝自PTT）

令人感動的是，昨（ 29 ）天房東又做出暖心舉動，竟發給每位房客一盒口罩，這讓原 PO 不禁直言「雖然我知道現在可以買的到了，但是一盒好歹也要個 300，居然一人就給一盒...我果然是上輩子燒好香吧！」

貼文一出，網友全都羨慕不已，紛紛回應「好好喔！以前都遇到超爛房東」、「真的天使房東！」「（房東）人也太好了吧！」「我房東爛死了，水龍頭、熱水器壞了只會說：我租你的時候好好的哦！」「真幸運，以前出去住都遇到雷雷的，房東房客都有...」「佛心房東！好棒喔」、「羨慕了，我合約寫有冷氣，等到要開的時候發現壞掉，問房東，房東說能用就用不能用就不要用了」「見鬼了，有這種東西」。（編輯：許苡晴）