美學藝術從小扎根　插角國小攜手藝術家辦展

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▲庶民美術館館長暨在地藝術家吳冠德表示，三峽藍染的文化非常珍貴，唯有讓在地學子從小透過學習、創作、展演，打從心底喜愛這件事。（圖/插角國小提供）

三峽區插角國小是新北著名特色小學，教學扎根在地資源，今年插角國小全校師生攜手繪本作家張又然與在地藝術家吳冠德，在三峽庶民美術館共同舉辦聯展，期望拓展民眾對美的體驗，也讓藝術自小做起，一同來感受三峽在地美的藝術饗宴。插角國小今年度的藝術扎根課程中，經繪本作家張又然的牽線與在地藝術家吳冠德一同合作，將學生所學融合藍染元素創作多幅獨特畫作在三峽庶民美術館與兩位創作者，共同舉辦「同在與共生~藍染裝置藝術展」及「宇宙是深邃的藍~繪本藝術展」，期望拓展民眾對美的體驗，也讓藝術自小做起，展期從即日起至8月16日止。庶民美術館館長暨在地藝術家吳冠德表示，三峽藍染的文化非常珍貴，唯有讓在地學子從小透過學習、創作、展演，打從心底喜愛這件事，才有傳承與發展的可能繪本作家張又然說，嘗試跟學校合作辦展的意圖在實踐的過程中，除在與作家有約活動裡，發現學生對自己藍色小洋裝繪本的熟稔與喜愛，更看見學生用很多創作形式來延伸想法，深感機會難得與驚艷學童創造力豐富。插角國小校長陳宥然則認為，美是種「生活的感受」，也可以是學習的體驗，原本在插角特色課程中會讓學生進行植物染的各種技能技法的學習，卻較少以創作的角度開發其他可能的作為，很感激此次能讓師生有機會跨入不同的藝術殿堂，也歡迎各界能蒞臨參觀給予指教，假日還有插角學生在場進行創作歷程解說。