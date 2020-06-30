美學藝術從小扎根　插角國小攜手藝術家辦展

三峽區插角國小是新北著名特色小學，教學扎根在地資源，今年插角國小全校師生攜手繪本作家張又然與在地藝術家吳冠德，在三峽庶民美術館共同舉辦聯展，期望拓展民眾對美的體驗，也讓藝術自小做起，一同來感受三峽在地美的藝術饗宴。
插角國小今年度的藝術扎根課程中，經繪本作家張又然的牽線與在地藝術家吳冠德一同合作，將學生所學融合藍染元素創作多幅獨特畫作﹔在三峽庶民美術館與兩位創作者，共同舉辦「同在與共生~藍染裝置藝術展」及「宇宙是深邃的藍~繪本藝術展」，期望拓展民眾對美的體驗，也讓藝術自小做起，展期從即日起至8月16日止。
庶民美術館館長暨在地藝術家吳冠德表示，三峽藍染的文化非常珍貴，唯有讓在地學子從小透過學習、創作、展演，打從心底喜愛這件事，才有傳承與發展的可能﹔繪本作家張又然說，嘗試跟學校合作辦展的意圖在實踐的過程中，除在與作家有約活動裡，發現學生對自己藍色小洋裝繪本的熟稔與喜愛，更看見學生用很多創作形式來延伸想法，深感機會難得與驚艷學童創造力豐富。
插角國小校長陳宥然則認為，美是種「生活的感受」，也可以是學習的體驗，原本在插角特色課程中會讓學生進行植物染的各種技能技法的學習，卻較少以創作的角度開發其他可能的作為，很感激此次能讓師生有機會跨入不同的藝術殿堂，也歡迎各界能蒞臨參觀給予指教，假日還有插角學生在場進行創作歷程解說。