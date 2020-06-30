習俗百科／考前抱佛腳　懶人包幫你準備好

▲台灣民間相信文昌帝君掌管考生功名與智慧。（圖／記者黃彥昇攝）

▲孚佑帝君呂洞賓名列「五文昌」。（圖／記者連宜方攝）

▲關聖帝君。（圖／記者連宜方攝）

▲城隍老爺本就是飽讀詩書的文官。（圖／台北霞海城隍廟授權）

▲白沙屯媽祖。（圖／保庇NOW資料圖）

▲千里眼與順風耳是媽祖的左右護法。（圖／記者黃彥昇攝）

一年一度的大學指考即將登場，在7月3日這一天，苦讀了高中三年的學生們即將上考場一展長才。在聯考時期，這個高中生大學的考試決定了許多人的下半輩子，也因此除了自己苦讀外，家長也會祈求神明庇佑，保庇NOW在此整理出保佑的諸位神明，希望大家把握時機參拜。文昌帝君：整體考運文昌帝君主管天下士子功名，就算沒見過文昌君金身也聽過祂的聖號，所以想祈求整體考運，絕對不能忘了文昌君。台灣地區主祀文昌君的廟宇不多，但是許多廟宇中都有祭祀，所以考前趕緊去拜文昌君是最保險的。純陽帝君：有意考取醫學系的考生純陽帝君就是大家都認識的呂洞賓，除了是八仙之一，也名列五文昌。呂洞賓出身官宦世家，年紀輕輕就考上進士擔任縣官，之後辭官退隱入山修道。祂是神界知名的跨界天王，除了詩文寫得好，同時也有醫神的職責，如果考生有意考取醫學系，可以把握時間到廟中參拜純陽帝君。關聖帝君：對數學較生疏的考生關聖帝君的聖號必然如雷貫耳，這也是神界知名的跨界天王，在保佑考生的業務上自然也有關老爺的職責，因為祂也名列五文昌。保庇NOW在此建議，對於數學比較生疏的考生可以祈求關聖帝君的護佑，根據傳說，關羽精通算數，也擅長會計之道，發明了通行的簿記法，設立了「原、收、出、存」四個簡單清晰會計基礎，另有傳說認為算盤也是關羽發明的，所以想在數學這一科獲得護佑，拜關聖帝君是不會錯的。城隍老爺：有意考取法律系的考生城隍爺是司法系統的神明，給信眾的印象多是鐵面無私、執法嚴明，那為什麼會跟考生有關係呢？根據傳說，城隍爺本身就是文官，而且多由生前有功於地方的父母官擔任，在古代要當官可是要先考上進士，城隍爺本身就是位飽讀詩書的神明，所以考生一定要拜，有意考律師、司法官的考生更要拜。城隍爺身邊亦有判官、司爺等幕僚，每一位都是滿腹經綸的讀書人，所以考前跑一趟城隍廟讓自己獲得護佑再上考場是不會錯的。天上聖母：對英文較為生疏的考生媽祖是知名的母親神，但同時也有另一個重要的職責，就是守護商船進出平安的海洋之神，自古以來港口就是人潮聚集之地，無論是本國的商船還是外國的商船都會在此進出，而這來自世界不同地方的人們要溝通就需要有人學習外文，大海是天上聖母的管轄範圍，保佑這些生意平安進行自然也是祂的職責，那麼理所當然的想精進英文能力的考生就要去拜媽祖。千里眼將軍、順風耳將軍：注意考場小細節千順將軍是媽祖的左右脇侍，擁有異於常人的神通，但祂們的神通力比較適合放在行軍作戰，對考生的幫助又在哪裡呢？當然不是要考生偷看別人答案，而是希望千順將軍能提醒考生在考試時看清楚試卷上的題目以及各種考試規定，聽清楚監考人員的各種指示，每年都會有少數的考生因為過於緊張，違反了大考規定而被扣分，尤其今年又碰到新冠肺炎攪局，考生必須戴口罩應試，經勸導仍不配合戴上口罩的考生該科以0分計算，為了避免自己因為小疏失被扣分，以及因粗心而將答案填錯也能趕快改回來，爭取最高分數。拜完神明後就是最後衝刺，只要平時上課專心聽講，回家後有複習，加上神明的庇佑，相信大家都能發揮自己的實力，考生與家長們都別給自己太大的壓力，避免過多的情緒起伏影響判斷力，要以最好的狀態進考場應試，保庇NOW也祝福各位考生都能考上自己心目中的理想科系，走出屬於自己的康莊大道。（編輯：黃彥昇）