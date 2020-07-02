致敬浮世繪名作！麥當勞森永海鹽牛奶糖冰炫風創意復刻

全台氣溫頻頻飆破新高，帶動近期冰品熱銷，為讓民眾能在盛夏享受暢快吃冰的樂趣，麥當勞7月1日宣布，去年夏天一推出就受到消費者熱烈迴響的「森永牛奶糖冰炫風」，即日起至10月27日限期回歸；延續好評，並自7月22日起，再推新口味「森永海鹽牛奶糖冰炫風」，獨特的甜鹹口味要讓消費者一口就上癮！





麥當勞冰炫風不只口味推陳出新，包裝設計上也越來越有層次與創意！「森永海鹽牛奶糖冰炫風」除了口味獨特，杯身設計更是吸睛，以向日本浮世繪大師葛飾北齋經典作品《神奈川沖浪裏》致敬為發想，運用經典海浪線條的筆觸，展現海鹽多層次的美味，為今夏創造別具藝術美學的包裝新浪潮。





而為能搭上網美必備的視覺系潮流，「森永海鹽牛奶糖冰炫風」包裝設計，特別將浮世繪的細膩畫風翻玩變成簡約文青風，讓想像力穿越都會叢林、感受迎向海浪的清涼意象，成為今夏必須入手嚐鮮、打卡分享的冰品新選擇。



▲麥當勞新品「森永海鹽牛奶糖冰炫風」、「森永牛奶糖冰炫風」預計將再掀起一波打卡熱潮。（圖／業者提供）





提起浮世繪（ukiyo-e）的畫風，是日本一種描繪現實世界的畫作，許多人最常直接想起葛飾北齋大師的《神奈川沖浪裏》以及喜多川歌麿《寛政三美人》這些經典作品，而《神奈川沖浪裏》更是因為營造出這股夏日風情的海浪聞名全世界，當代許多藝術家、品牌也都曾對這幅名作進行二次創作，大從知名藝術家，小至扭蛋玩具都能看到這幅畫作的身影。



▲《神奈川沖浪裏》熟為人知，曾被許多網友或品牌二次創作。（圖／翻攝自網路）

日前因新冠肺炎疫情緣故，國外就有一名女網友在居家隔離期間，突發奇想用OREO夾心餅乾來畫畫，成功復刻許多經典名畫，放上Twitter後受到許多人討論，其中就有《神奈川沖浪裏》，就連日前討論爆棚的莫瑞吉奧‧卡特蘭（Maurizio Cattelan）「膠帶香蕉」，也被這名網友成功以夾心內餡刻畫出來，其精細程度讓許多人感到讚嘆。現在，麥當勞也搭上這股二創風潮，在包裝上大玩創意，而「森永海鹽牛奶糖冰炫風」復刻經典浮世繪作品《神奈川沖浪裏》，一杯在手引爆日系靈魂大噴發！



▲國外有網友於居家隔離期間，用OREO內餡復刻出許多經典名畫。（圖／翻攝自Twitter，AnitaPan）