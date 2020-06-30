參訪八德社宅　徐國勇：別忘了保留5%給警消！

▲徐國勇參觀社宅不忘為警消爭取福利，要求鄭文燦一定要保留5%給警消同仁。（圖／記者李春台攝, 2020.06.30）

▲鄭文燦與徐國勇在社宅陽台遠眺室外農田綠景。（圖／記者李春台攝, 2020.06.30）

內政部長徐國勇今(30)日下午由桃園市長鄭文燦陪同前往八德視察國宅，徐國勇致詞時表示，桃園社宅是全國社宅蓋最多的城市，不同以往大眾對於傳統國宅的印象不佳，新建社宅雖然內裝僕實，但建設品質及居住安全條件，絕對是豪宅的水準，內政部也一定會全力與市府配合，讓桃園成為真正的宜居城市。八德一號社會住宅自明(1)日起開放受理申請，徐國勇表示，非常高興看到這麼漂亮的社會住宅，同時不忘提醒鄭「有5%要保留給警消」，徐笑稱自己每到一個地方都要先幫警消同仁爭取服務，也很感謝鄭文燦支持，和總統蔡英文一起配合給警消最大的住宅福利。鄭文燦指出，桃園市的社會住宅供給遠不足於需求，平均中籤率約11%，市府朝興建1萬2千戶社宅的目標持續邁進，規劃自建24處社會住宅，預計提供7200戶社宅，另同步透過都市更新及都市計畫變更，並全力配合中央推動社會住宅包租代管計畫，今年預計提供1600組愛心房東與弱勢房客優惠補助。市府住宅發展處莊敬權處長表示，八德一號社會住宅自106年11月開工，即將於109年7月完工，將提供418戶住宅供民眾租用，並為弱勢民眾保留126戶，從7月1日起至7月21日開放受理申請，民眾可備妥相關文件，透過線上或臨櫃至本府住宅發展處及八德區公所送件申請。另外，桃園在社會住宅包租代管執行成效上，計畫開辦迄今已媒合超過1800組房東及房客，開發速度居六都之首，有需求的民眾可至市府住宅發展處網站查詢相關資格及補助優惠措施。