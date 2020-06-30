清大研發新冠肺炎重症者快篩試片　2分鐘內即可辨識

▲清大教授鄭兆民研究團隊研發出在2分鐘內可快速了解武漢肺炎重症的快篩試片，已進入臨床實驗，未來可量產。（照片由清大提供,109.6.30）

新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，其中有不少患者可能會轉重症，但如何判斷？新竹清華大學醫工所教授鄭兆珉，研發全球第一個可供臨床使用的新冠肺炎重症快篩試片，只要將患者的血清滴入試片，兩分鐘就可辨識即將發生呼吸衰竭的重症患者，可幫助醫護提早準備提供呼吸器治療，或進行醫療資源分配。



▲清大教授鄭兆民研究團隊研發、只要將患者血清滴入試片，兩分鐘就可辨識即將發生呼吸衰竭的重症患者。（照片由清大提供攝,109.6.30）

這款新冠肺炎重症快篩試片由清大和國內三總合作研發，已完成原型試片，並與義大利醫院等醫療機構合作進行臨床實驗，且為更快提供第一線醫護使用，鄭兆珉已向美國食品藥物管理局（FDA）提出緊急使用授權，一旦通過就可上市。





鄭兆珉說，部分患者初期只有類似感冒的輕微症狀，但幾小時內病情可能轉為重症；臨床也發現夫妻同時確診，但卻只有一人轉為重症，但判斷哪些患者會轉重症、何時轉重症，是降低死亡率的關鍵。





鄭兆珉表示，目前國內外醫護多採觀察患者是否出現呼吸不順等症狀的方式來判斷患者是否轉為重症，國外也有醫院可透過實驗室檢驗相關指標，但需時一至二天，對病程發展非常快速的患者來說緩不濟急，因此才會想進行幾分鐘就可知結果的快篩試片的研發。





鄭兆珉解釋，要知道患者是否會轉為重症，病患血液中的一種細胞激素介白素-6（IL-6）濃度是關鍵，當病毒侵入時，人體會先派出免疫系統來抵抗病毒，但當病毒太強大，免疫細胞無法抵抗時就會崩潰，並產生大量激素，國內外許多臨床數據顯示，許多新冠肺炎重症患者就是因體內發生「細胞激素風暴」而過世。





與鄭兆珉團隊合作研發快篩試片的三軍總醫院醫師、國防醫學院助理教授王永志表示，輕症患者血液中的IL-6激素濃度通常在每毫升十皮克以下，超過一百皮克就是警訊，顯示有嚴重發炎反應，有些重症患者的濃度甚至超過正常值千倍以上，部分確診病患剛進醫院時狀況還好，但很快就急轉直下，如能透過快篩掌握哪些病患血中IL-6激素偏高，即可提醒醫療人員提高警覺，及時實施氣管內管插管並使用呼吸器。





鄭兆珉示範使用滴管將含高濃度IL-6的血清滴入只有一根手指大小的白色試片，不到兩分鐘，試片上就出現了兩條明顯的紅線，代表患者體內開始有嚴重的發炎反應，即將轉為重症，如試片只出現一條紅線，則代表還在輕症狀態。



