男友開小帳追妹！女崩潰想攤牌　兩派網友戰翻：超過底線

隨著社群媒體在這個時代越來越發達，不少人會開始透過「開小帳」來區別自己原本的社群帳號，用來低調地發表一些不願被某些人看見的文章或照片，而最近就有女網友發現自己的男友在 Instagram 上偷偷的開了自己的分身帳號，而且還追蹤了一堆身材姣好的網美，讓她無法接受，同時也向網友求助引起眾人討論。

原 Po 在 PTT 的男女版發文表示自己發現另一半竟然會在小帳追蹤不少網美，甚至會特別在身材姣好的網美發文底下留言或私訊「妳好性感」等，雖然表示能理解另一半「有時也需要自己解決，但是還去私訊我就有點無法接受」，在思考是否要攤牌和男友坦承的同時她也詢問如果今天性別對調況又會如何，讓兩派網友在底下爭論不斷。

▲是否與男友攤牌表明自己不喜歡對方開小帳騷擾網美，引起眾人討論。（圖／翻攝自 PTT ）

不少支持原 Po 跟男友講清楚的網友紛紛留言表示「純論行為我覺得是噁男啊，不認識對方就不用尊重喔」、「哪天釣成功不就視訊了」、「是玩咖終究會約的」、「直接私訊這種文字超噁心好嗎」、「留言是嘴炮，但私訊就覺得是真的想做些什麼」、「我有女友也不會留這種噁男留言」。

但也有不少人認為「覺得嘴炮滿足無聊心理居多，不會真約」、「開小帳還好吧」、「我身為男生也有追妹帳號，但都是抱著感恩的心態觀賞」，另外也有網友誠心建議原 Po 還是早點和另一半坦承「有問題就要溝通，而不是放著一直堆積」、「建議直接攤牌不要畏縮，讓他知道這行為不可取」。（編輯：楊智傑）