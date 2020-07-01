為何台人普遍對「搭訕」反感？老司機解答：真的強人所難

▲台女分析大家對搭訕反感的原因。（圖／翻攝自批踢踢）

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，追尋心儀對象可說是人的天性。現今通訊軟體發達，網路上認識新朋友十分容易，相較之下，在路邊搭訕就非常容易被拒絕。有網友好奇詢問，為何台灣人普遍對搭訕反感？引發熱議。有網友在 PTT 發文透露自己目前在德國念書，基本上當地人都認為搭訕很好，值得鼓勵；反之在台灣，感覺一般人普遍對搭訕的印象不好，或是不太接受。原 PO 疑惑表示，照理說台灣治安比較好，搭訕比較沒有遇到危險的疑慮，為什麼反而大家普遍有反感？文章一出，引發熱議。有位台女便跳出來解答，認為大家普遍想避開搭訕的原因有幾點：1.精神疾病患者太多。沒有歧視意味，但台灣街頭會莫名跟你講話的，很多都是精神病患者。很多時候怕自己行為或言語一個不小心就惹怒對方，出現攻擊性行為。2.直銷、傳教、保險或是業務滿天飛。這種遇到都很難擺脫糾纏，各種「盧小小」，導致一般人被搭話就先想避開。3.台灣人不太會搭訕，開場都是各種尷尬，搭訕不到就死纏爛打。可能也是因為社會沒有搭訕的風氣，導致大家不太習慣去應對搭訕。網友則紛紛留言回覆說，「就風土民情不同啊」、「與其說台灣女生不喜歡搭訕，不如說台灣女生不喜歡直來直往」、「直銷太多當然戒心重」、「覺得陌生人突然搭話很恐怖」。（編輯：倪浩軒）