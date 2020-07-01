忘不掉的童年滋味　麥當勞攜手森永牛奶糖復刻冰品開賣

正值炎炎夏日，速食業者自然也不會放過冰品商機，而此次也與陪伴台灣跨越世代的牛奶糖品牌再次合作，與霜淇淋結合，並推出全新口味與新包裝，復刻口味今（1）日起跑開賣，而新口味將於22日上線，一直到10月消費者都能品嘗到童年與冰品相容的甜蜜滋味。





在去年夏季期間限定，熱賣的麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」，今日起強勢回歸，業者將人氣產品冰炫風與森永牛奶糖結合，復刻童年時光的好滋味，預計今夏再度襲捲全台。此外，22日起，更有全新口味的森永海鹽牛奶糖冰炫風上市，2款期間限定新品將販售至10月27日。



▲森永海鹽牛奶糖冰炫風包裝設計，以向日本浮世繪大師葛飾北齋的經典作品《神奈川沖浪裏》致敬。（圖／業者提供）

森永牛奶糖冰炫風以滑順香醇的奶香冰淇淋為基底，融入焦糖香氣濃郁的森永牛奶糖醬，加上酥脆的卡滋餅乾脆片，多層次口感與香濃甜蜜的奶香味融合，在去年也引發風潮，而森永海鹽牛奶糖冰炫風嚴選台灣在地海鹽，以獨特的海鹽焦糖顆粒，融入香醇的森永牛奶糖醬與奶香冰淇淋，打造鹹甜融合的比例，期待締造今夏最受歡迎的消暑口味。兩款售價均為65元，也能與超值主餐搭配。





為呈現產品「復刻版的美味」意象，森永海鹽牛奶糖冰炫風包裝設計，以向日本浮世繪大師葛飾北齋的經典作品《神奈川沖浪裏》致敬為發想，使用浮世繪的海浪元素，希望透過簡約風格與海浪層次感，展現海鹽簡單、細緻的迷人風味，別具藝術美學的新潮包裝，期待將引發一波日式新浪潮的跟風打卡熱。



