白沙屯解封進香／媽祖香燈腳　進香前三天茹早素

因新冠肺炎延遲的白沙屯媽祖與山邊媽祖前往北港進香，在政府宣佈大規模解封後，於7月5日即將起駕，白沙屯拱天宮也在今天放頭旗，用以昭告三界，媽祖婆即將啟程。拱天宮也在官方臉書專頁公告，參加進香的香燈腳要茹早素三天，有請進香旗的也要先犒軍。其實跟著神明出門前茹素的習慣不只是在白沙屯媽祖進香這個活動，而是廣泛的出現在各種規模的廟會活動中，隨行的香客、表演的陣頭、主辦廟宇和協辦廟宇的執事人員，都在茹素的範圍之內。而在這裡要告訴大家的是，其實茹素並沒有強制的規定，通常是三天，五天、七天的情況也存在，至於是全素、奶蛋素、鍋邊素，也都沒有強制規定。廟方會希望參加的信眾茹素，是希望大家能向神明表達自己的誠心。但現代人的飲食習慣通常是葷素不忌，若要一個習慣吃葷食的人改吃素食肯定會不習慣，所以在拱天宮的公告中，是希望大家在出門前三天「茹早素」，也就是只有早餐吃素就好。而在媽祖神轎出發後，沿途都會有信徒準備點心與食品給香燈腳食用，這個時候葷素不忌，畢竟是長途跋涉的旅程，有些人若只吃素食可能會有體力不足或身體不適應的情況出現，所以跟著神明出門時也不需要全程吃素，有些說法認為跟著神明走的時候若吃了葷食會肚子痛是神明降下懲罰，但這可能只是湊巧，因為著神明出門本身就已經展現了誠心，大可不必多慮，但天氣炎熱，在吃東西時仍要注意衛生安全，以免造成身體上更多的負擔。（編輯：黃彥昇）