嗆「殺國民黨員」被告！館長甩「法院回應」嗆：又被利用

網紅「館長」陳之漢不僅是成吉思汗創辦人，更因經常公開針砭時事、敢於批評，因此獲得不少粉絲支持。他在今年 2 月時，就曾在直播中說出「要殺與砍國民黨員」等字句，而被國民黨員陳友達及胡志偉兩人依「恐嚇罪」提告法院，而在今（ 2 ）晚，館長就曬出法官「不起訴處分」的信函，怒嗆兩人「用我來刷知名度」。

因應今年 2 月的新冠疫情，館長就曾在直播討論「在武漢的國人是否該包機接回」，當中提到「反正那時候台灣會已經滅亡了嗎？人要死亡了嗎？我絕對人帶著，拿刀拿槍去你每一個國民黨的人，我一定找出來把你亂棍打死」，遭兩人提告，但今日館長就拿出了法院認定罪嫌不足的不起訴處分信函，回應「又兩個國民黨告我沒成功，你們看看超多人愛用我刷知名度」。

▲檢方表示館長「恐嚇罪嫌不足」，予以不起訴處分。（圖／翻攝自館長臉書）

根據檢方調查館長完整直播影片結果認定，館長的發言是針對主張支持包機的「政黨」，並非指名道姓針對某人，且館長與提告的兩名國民黨員素不相識，也不是刻意針對二人，因此認定館長罪嫌不足，最後予以不起訴處分。

此外，胡志偉與陳友達兩人先前即因涉嫌在「 929 台港大遊行」中對香港藝人何韻詩潑漆，而被北檢以違反集會遊行法、毀損、妨害自由及公然侮辱等罪起訴；檢調追查發現，胡志偉有潑漆遭判拘役等刑事紀錄，還曾與陳友達於2018年間，闖入台灣北社辦公室內潑灑不明液體遭到法辦。（編輯：楊智傑）