「情人的眼淚」雨來菇！空姐花光積蓄親自種

擁有「情人的眼淚」美名的雨來菇，必須要在天然無汙染的環境下生長，更讓原是長榮空姐的丁采綸在偶然的機會吃到這美味的的雨來菇，驚艷不已，回到台北卻遍尋不到這令她難忘的美味，竟讓他毅然決定辭掉工作，花光積蓄就是要把這心心念念的美妙滋味找回來。

▲為了雨來菇，空姐甘願當農婦。(圖/丁采綸)

雨來菇其實是「陸生藍綠藻」（Nostoc commune）是真菌和藻類的結合體，需要純淨的水源、炙燒的陽光、清新的空氣，在天然無汙染的環境下生長。它有點像泡軟的黑木耳。富含蛋白質、多種維生素和磷、鎂、鈣等礦物質。

雨來菇還有著一段美麗的傳說故事，源自於阿美族的一段浪漫傳說，相傳從前有對情侶，因為戀情不受雙方父母的祝福而決定私奔，最後棲身於一片草原，兩人相擁而泣，終因體力耗盡而雙雙辭世，後來被發現，當時兩人落下眼淚的地方，竟長出了雨來菇，因此有了『情人的眼淚』這樣浪漫的名字。

▲雨來菇營養豐富。(圖 /丁采綸)

有著這些美麗別稱的「雨來菇」，更讓原本是空姐的丁采綸偶然吃完後難忘其滋味，但又發現有品質參差不齊的問題，毅然決然放棄先前工作，從白領變藍領親自下田耕種，到屏東縣滿州鄉租地栽租房投入雨來菇產業。

▲為了雨來菇，空姐甘願當農婦。(圖/丁采綸)

一開始丁采綸她並不被外界看好，且一開始對務農也不熟悉，從農之路吃足苦頭，甚至花光積蓄、房車抵押貸款。不過她從頭摸索，逐漸熟悉各項技術，循獸徑越過山丘從高地牽管引水，利用地勢高差構築自動噴灌系統，使雨來菇不限於下雨後採收，但碰上詐騙、颱風，工寮、農園設施被吹毀，又得從頭來過，相當艱辛，即使家人反對，丁采綸依舊抱持的毅力決心，認為自己在做有意義的事。

▲為了雨來菇，空姐甘願當農婦。(圖/丁采綸)

最終丁采綸苦盡甘來，在2020年獲得台灣百大青農殊榮，她笑稱：「一開始女兒也非常不能諒解，但透過政府肯定，更讓女兒能理解努力踏實所帶來的成就感」。

▲雨來菇可做成多種美味料理。(圖/丁采綸)

丁采綸也表示，在未來也會持續推廣雨來菇的特色、利益與好處，並研發雨來菇加工品，支持在地小農，並繼續以十大神農為目標前進，期待有更多人投入友善耕法，讓環境生態永續。