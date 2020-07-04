險衝出跑道　A330落地4分半塔台對話曝光

昨日下午一架國籍航空公司的空中巴士機長330客機在松山機場降落時，飛控電腦失效，導致發動機、反推力系統、自動煞車系統均失效，使飛機幾乎衝出松機跑道，有網友將事發當時側錄塔台與機長間的對話貼出，總長約4分半左右。據交通部民航局的公告指出，國籍航空公司機長330機型，發生濕滑跑道落地階段遭遇飛控主電腦1/2/3號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，目前該事件發生原因尚在調查釐清；請航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。據瞭解，這起事件是昨日由浦東飛回松山的華航CI202班機，飛機註冊編號塔台-18302，當時機上有逾80人，落地時因故障而停在跑道末端約9.1公尺，最終由拖車將飛機拖離跑道。事發後網友hung機長TC將事發當時機長與塔台的對話上傳至Youtu塔台e。據這段全長4分38秒的對話顯示，機長向塔台表示，飛機已經到了跑道盡頭，為安全起見要求用拖車將飛機拉回停機坪。不具名機師表示，當時尾風9節、大雨，又加上是短跑道，風險已經挺高，還發生電腦故障......。而根據網友曝光的錄音檔，並無法說明飛行員在煞停過程中的處理動作，但「停得下來應該不簡單！」。以下是英文對話內容的翻譯：機長：松山塔台下午好，華航202重型（降落）10跑道塔台：下午好，中華202重型，松山塔台，跑道10，風向240，風速7級，修正海壓1012，能見度2500公尺機長：ILS進場跑道10，修正海壓1012，中華202塔台：中華202，跑道10，風向260度，風速9級，可以降落機長：可以降落中華202塔台：中華202，降落後Echo滑出機長：中華202停在跑道，我需要拖車塔台：中華202收到，你需要拖車嗎？機長：我需要拖車，我停在跑道上塔台：中華202收到。中華202停在跑道上，我需要拖車機長：我們無法自行離開跑道。以下為中文對話：塔台：中華202，教官，請問你可以從左邊的迴轉坪轉嗎機長：沒有辦法，我覺得這樣有點困難塔台：好的，我們通知航務組中華202，教官，現在需要請你在跑道上就直接先關引擎，這樣航務組的車輛才能靠近巡視機長：好的，先等我們一下，請問車子來了嗎，塔台，中華202，請問車子來了嗎塔台：車子現在在跑道上，在你們的後方機長：等我們一下，我們先關引擎塔台：抄收，你們引擎關車之後呼叫，謝謝機長：引擎關閉後會跟你呼叫，中華202，已經關車塔台：拖車要架上航機時會跟你通知，可以再跟我們描述一次剛剛跑道跑道末端後為何不能脫離跑道嗎機長：我們現在剛好機頭在跑道邊線，因為地面又很濕滑，為安全理由，我覺得由拖車拖比較適合塔台：抄收，知道了解機長：因為剛剛可能地面上有尾風，還有機務有狀況，它在落地之後有點狀況。現在要抱歉了，造成你們困擾，就麻煩用拖車拖過去塔台：好的收到，位子在比較靠跑道末端的位置，沒有辦法自行安全的脫離機長：因為很勉強，這邊地面很濕滑塔台：抄收。 中華202，教官。教官，那個拖車現在已經掛上，我們許可它們開始拖行，你們走Echo到五號GATE機長：痾，走Echo到五號GATE， 中華202塔台：教官那個拖車現在已經掛上，我們許可他們拖行，你們走Echo到五號位機長：走Echo到五號GATE，中華202。塔台這是中華202塔台：教官請說機長：剛重新檢查，就是在落地的時候reverse（反推）沒有作用，那回去我們會再研究一下，剛剛還有爆面的狀況，你可以報一下我們剛剛落地天氣資料和能見度嗎塔台：你們落地的時候因為是上一個報，我們查了之後跟教官報告，您稍等一下機長：好的謝謝塔台：中華202教官塔台機長：好的請說塔台：教官你剛剛落地的時候是PAPA報，能見度是2500公尺，雲幕高是1600公尺，當時的風是260 7浬機長：2500公尺的能見度，雲幕是在1600，風是260的7浬