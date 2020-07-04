險衝出跑道　A330落地4分半塔台對話曝光

昨日下午一架國籍航空公司的空中巴士機長330客機在松山機場降落時，飛控電腦失效，導致發動機、反推力系統、自動煞車系統均失效，使飛機幾乎衝出松機跑道，有網友將事發當時側錄塔台與機長間的對話貼出，總長約4分半左右。
據交通部民航局的公告指出，國籍航空公司機長330機型，發生濕滑跑道落地階段遭遇飛控主電腦1/2/3號系統、發動機反推力系統及自動剎車系統均失效事件，目前該事件發生原因尚在調查釐清；請航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。
據瞭解，這起事件是昨日由浦東飛回松山的華航CI202班機，飛機註冊編號塔台-18302，當時機上有逾80人，落地時因故障而停在跑道末端約9.1公尺，最終由拖車將飛機拖離跑道。
事發後網友hung機長TC將事發當時機長與塔台的對話上傳至Youtu塔台e。據這段全長4分38秒的對話顯示，機長向塔台表示，飛機已經到了跑道盡頭，為安全起見要求用拖車將飛機拉回停機坪。
不具名機師表示，當時尾風9節、大雨，又加上是短跑道，風險已經挺高，還發生電腦故障......。而根據網友曝光的錄音檔，並無法說明飛行員在煞停過程中的處理動作，但「停得下來應該不簡單！」。
以下是英文對話內容的翻譯：
機長：松山塔台下午好，華航202重型（降落）10跑道
塔台：下午好，中華202重型，松山塔台，跑道10，風向240，風速7級，修正海壓1012，能見度2500公尺
機長：ILS進場跑道10，修正海壓1012，中華202
塔台：中華202，跑道10，風向260度，風速9級，可以降落
機長：可以降落中華202
塔台：中華202，降落後Echo滑出
機長：中華202停在跑道，我需要拖車
塔台：中華202收到，你需要拖車嗎？
機長：我需要拖車，我停在跑道上
塔台：中華202收到。中華202停在跑道上，我需要拖車
機長：我們無法自行離開跑道。
以下為中文對話：
塔台：中華202，教官，請問你可以從左邊的迴轉坪轉嗎
機長：沒有辦法，我覺得這樣有點困難
塔台：好的，我們通知航務組
中華202，教官，現在需要請你在跑道上就直接先關引擎，這樣航務組的車輛才能靠近巡視
機長：好的，先等我們一下，請問車子來了嗎，塔台，中華202，請問車子來了嗎
塔台：車子現在在跑道上，在你們的後方
機長：等我們一下，我們先關引擎
塔台：抄收，你們引擎關車之後呼叫，謝謝
機長：引擎關閉後會跟你呼叫，中華202，已經關車
塔台：拖車要架上航機時會跟你通知，可以再跟我們描述一次剛剛跑道跑道末端後為何不能脫離跑道嗎
機長：我們現在剛好機頭在跑道邊線，因為地面又很濕滑，為安全理由，我覺得由拖車拖比較適合
塔台：抄收，知道了解
機長：因為剛剛可能地面上有尾風，還有機務有狀況，它在落地之後有點狀況。現在要抱歉了，造成你們困擾，就麻煩用拖車拖過去
塔台：好的收到，位子在比較靠跑道末端的位置，沒有辦法自行安全的脫離
機長：因為很勉強，這邊地面很濕滑
塔台：抄收。 中華202，教官。教官，那個拖車現在已經掛上，我們許可它們開始拖行，你們走Echo到五號GATE
機長：痾，走Echo到五號GATE， 中華202
塔台：教官那個拖車現在已經掛上，我們許可他們拖行，你們走Echo到五號位
機長：走Echo到五號GATE，中華202。塔台這是中華202
塔台：教官請說
機長：剛重新檢查，就是在落地的時候reverse（反推）沒有作用，那回去我們會再研究一下，剛剛還有爆面的狀況，你可以報一下我們剛剛落地天氣資料和能見度嗎
塔台：你們落地的時候因為是上一個報，我們查了之後跟教官報告，您稍等一下
機長：好的謝謝
塔台：中華202教官塔台
機長：好的請說
塔台：教官你剛剛落地的時候是PAPA報，能見度是2500公尺，雲幕高是1600公尺，當時的風是260 7浬
機長：2500公尺的能見度，雲幕是在1600，風是260的7浬