有錢人不能說的「避稅」機密方法？內行網友曝背後真相

▲網友在 PTT 上發文詢問。（圖／翻攝自 PTT 八卦版）

中華民國憲法規定，國民應盡的義務有 3 項，為納稅、服兵役、受國民教育。但有些高收入者似乎都有屬於自己的一套避稅方法，因此有網友好奇在 PTT 八卦版上詢問：「有錢人都怎麼避稅？」掀起網友熱議。原 PO 表示，他看了所得稅級距後發現，年收入 450 萬以上竟然要繳納 40% 的稅，驚訝直呼：「那不是辛苦賺來的錢將近一半要上繳給政府？請問有錢人都是怎麼避稅的？」。文章一曝光，網友們紛紛回應「很懂得避稅才能當有錢人」、「既然是有錢人，當然懂得避稅」、「上班族跟開公司的差別」、「找會計師阿，這還用問」、「避稅方法很多，有錢人超爽」、「很多上億收入的都是免繳所得稅，我繳的還比有錢人多」；也有專業網友分析真相「開好幾間公司呀！你沒有發現所有大公司都是集團嗎」、「基金會開好開滿啊」、「左手給右手」、「開好幾家公司，把賺的部分弄成賠錢就不用繳了，通常上市公司為了炒股票，因為股票換鈔票，所以都把子公司弄成賠錢，利潤灌到母公司」。而貼文內提到的課稅級距部分，依照財政部台北國稅局網站資訊，各級距金額及累進稅率如下，全年全年綜合所得淨額在 54 萬元以下者，課徵 5 %;超過 54 萬至 121 萬元者，課徵 20 %;超過 242 萬至 453 萬者，課徵 30 %; 453 萬者以上，課徵 40 %。（編輯：郭佩蓉）