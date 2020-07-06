發現金好幸福！澎賴峰偉率先發放500元振興禮金

為響應中央紓困政策，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲經取得府會共識之下，決定凡109年6月1日設籍澎湖，不分年齡皆可領取新台幣500元現金的振興消費禮金﹔賴峰偉與劉陳昭玲也到選委會禮堂，幫參與分裝禮金的工作人員加油打氣，賴峰偉說，澎湖縣在發放現金部分領先全國各縣市，成為第一個給民眾現金的幸福島嶼。
澎湖縣政府今（6）日動員工作人員辦理禮金分裝事宜，預計禮金領取期限將自109年7月8日起至10月1日止，將委託由各村(里)幹事發放，實際發放時間請洽各鄉市公所或各村里幹事辦公處，縣府說超過領取期限10月1日以後，將不再辦理補發事宜。
本次禮金發放約有10萬6000縣民受惠，預計發放5300萬元消費禮金，將可活絡澎湖地區的經濟活動，民眾在領取禮金時請攜帶身分證明文件及印章至戶籍地村里辦公處，如委託代領者，請提出相關證明文件並出示代領人身分證，蓋章或簽名並加註與受領者關係（應視個別狀況加其身分證字號及電話號碼）。
縣府呼籲有109年6月1日前出生之新生兒，請盡速至戶政事務所辦理新生兒登記，並持相關身分證明文件辦理領取作業﹔本次振興消費禮金將以印有縣長、議長祝賀詞之專用禮金袋致贈，以表達縣府及縣議會對提振本縣經濟發展之關心與重視。