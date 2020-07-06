發現金好幸福！澎賴峰偉率先發放500元振興禮金

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▲預計禮金領取期限將自109年7月8日起至10月1日止，將委託由各村(里)幹事發放。（圖／記者張塵攝，2020.07.06）

▲本次禮金發放約有10萬6000縣民受惠，預計發放5300萬元消費禮金，將可活絡澎湖地區的經濟活動。（圖／記者張塵攝，2020.07.06）

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為響應中央紓困政策，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲經取得府會共識之下，決定凡109年6月1日設籍澎湖，不分年齡皆可領取新台幣500元現金的振興消費禮金賴峰偉與劉陳昭玲也到選委會禮堂，幫參與分裝禮金的工作人員加油打氣，賴峰偉說，澎湖縣在發放現金部分領先全國各縣市，成為第一個給民眾現金的幸福島嶼。澎湖縣政府今（6）日動員工作人員辦理禮金分裝事宜，預計禮金領取期限將自109年7月8日起至10月1日止，將委託由各村(里)幹事發放，實際發放時間請洽各鄉市公所或各村里幹事辦公處，縣府說超過領取期限10月1日以後，將不再辦理補發事宜。本次禮金發放約有10萬6000縣民受惠，預計發放5300萬元消費禮金，將可活絡澎湖地區的經濟活動，民眾在領取禮金時請攜帶身分證明文件及印章至戶籍地村里辦公處，如委託代領者，請提出相關證明文件並出示代領人身分證，蓋章或簽名並加註與受領者關係（應視個別狀況加其身分證字號及電話號碼）。縣府呼籲有109年6月1日前出生之新生兒，請盡速至戶政事務所辦理新生兒登記，並持相關身分證明文件辦理領取作業本次振興消費禮金將以印有縣長、議長祝賀詞之專用禮金袋致贈，以表達縣府及縣議會對提振本縣經濟發展之關心與重視。