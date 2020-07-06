男拜拜供俸「大包旺旺仙貝」！回來一看傻眼：要不要臉啊

▲男網友分享去拜拜時供品被偷換的事情。（圖／翻攝自爆怨公社）。

民眾到廟裡祈福參拜通常都會準備供品，像是水果、乾糧、糕類及粿製品來向神明表示尊敬，但廟宇香火鼎盛，人來人往，就有人遇上供品被人「調包」的離譜事件。該名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，拜拜時很常供品都會被偷走，任何被偷過的食物多到數不清，結果卻遇上有人用換的，甚至還將他的黑無籽葡萄換成快壞掉的廉價葡萄，一整大包餅乾變成10元小包裝，使他破口大罵，「你整個偷走我還不會那麼火，是在換甚麼啦！」。原 PO 表示，他習慣拜拜的供品會放在廟中，最短幾小時，最久放 3 天，本來當日早上參拜完打算下午回去燒金紙，沒想到就遇上這種事，讓他氣得跳腳抱怨「不要跟我說是拿錯喔，位置都一樣，供盤是自己帶過去的，金紙也都還在，你整個偷走我還不會那麼火，是在換甚麼啦！」。網友看了也紛紛回應「別人的總是最好吃」、「傻眼欸」、「誇張」、「這種人都會拜的很虔誠」、「下次把買供品的錢拿來買金紙！然後跟土地公說，我多燒一點給你自己去買」、「你人站那裡看會不會也被拉走」、「也許他真的需要，當佈施吧！會有福報的，記得去買個威力彩」。根據臺北旅遊網裡，眾神護臺北的祈福參拜小叮嚀中提及，供品的禁忌，如梨、蕃茄、蕃石榴、釋迦、李子、牛肉、 苦瓜、鰻魚等不可祭拜，而大多數人會以柑、橘、香蕉、甘蔗、蘋果、蘿蔔糕、米糕等來當作參拜供品，若民眾有意到廟中參拜時，可多加注意供品準備的禁忌提醒或上網查詢更加詳細的資訊。（編輯：郭佩蓉）