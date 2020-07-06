白沙屯解封進香／媽祖婆疼小孩　入追分國小賜福學童

▲白沙屯媽祖停駕童綜合醫院。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖與山邊媽祖共乘粉紅超跑前往北港進香的行程已經進入第二天，今（6）日凌晨四點就從昨晚駐駕的餐廳起駕，繼續未知的旅程。我們都知道白沙屯媽祖與山邊媽祖非常照顧老人家且疼愛小孩，而如大家想的一樣，今早粉紅超跑就先後去了童綜合醫院與台中追分國小。粉紅超跑起駕後的第一站就先來到了童綜合醫院，醫院中的醫護人員以及部分年長信徒都出來接駕，兩位媽祖也選擇在此停駕十分鐘，除了看顧年長信徒的身體健康，也有人認為是媽祖婆感謝醫護人員的辛勞，因為童綜合醫院每年都會派一組醫護人員跟隨媽祖進香，照護香燈腳的健康。起駕後兩位媽祖婆從沙鹿區的沙田路一路行走，在一戶民宅停駕十五分鐘後隨即進入大肚區，在經過追分這個地方時，媽祖婆的粉紅超跑就轉進了追分國小，此時剛好是追分國小的升旗典禮前夕，已有許多學童在操場集合，大家看見媽祖婆進入校園，也傳出了學童高喊「媽祖婆我愛你」的聲音，學校師長也連忙讓大家跪下接駕，媽祖婆在追分國小的校園巡視了一圈後欲開前仍依依不捨，最後在學童齊聲高喊「謝謝媽祖」後，粉紅超跑才離開校園。在網路資訊還沒那麼發達的年代，就已經有信眾發現白沙屯媽祖與山邊媽祖特別喜歡去探望老人家與小朋友，這兩位有點愛管閒事卻又充滿母性光輝的女神能擁有如此的高人氣，就代表了民間信仰中最真也最貼近人心的那一面，因為在媽祖婆心中，信眾永遠是最軟的那一塊。（編輯：黃彥昇）