新冠疫情解禁首場大型活動　澎湖花火節28,000人湧入

2020澎湖國際海上花火節今（6）晚在馬公觀音亭盛大開幕，作為國內新冠肺炎疫情解禁後第一個大型活動，現場吸引了2萬8000名遊客入場，澎湖縣政府也為遊客打造一系列精彩演出。





今晚由澎湖青少年交響樂團開場，接續艾怡良和畢書盡兩位當紅歌手獻唱，最後以漫威主題無人機秀，搭配煙火施放打造盛大漫威宇宙聲光秀，讓在場每位遊客驚呼連連，現場也吸引來自高雄的謝志禾，向屏東的楊浥岑求婚成功。



▲澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲表達對花火節的支持與鼓勵，在各大贊助商以及澎湖觀光產業代表和各公協會皆派代表到場，展現與澎湖縣府齊心共創觀光榮景的決心。（圖／記者張塵攝，2020.07.06） 澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲表達對花火節的支持與鼓勵，在各大贊助商興富發集團、澎坊、澎湖福朋喜來登酒店，以及澎湖觀光產業代表和各公協會皆派代表到場，展現與澎湖縣府齊心共創觀光榮景的決心，為澎湖今年觀光市場開出第一個紅盤。



賴峰偉表示，花火節由他擔任第一屆縣長時首創，至今已經舉辦了18屆，每年參與人數都節節攀升，去年突破42萬人次參與，在縣府和業界攜手努力下，澎湖花火節不僅是一塊最閃亮的的招牌，更是澎湖觀光的驕傲，他也期許花火節未來更上一層樓，每年推陳出新。



賴峰偉強調，今年花火節首度異業結盟，與華特迪士尼旗下品牌漫威合作，成功帶動話題，成為媒體焦點，花若盛開，蝶自飛來，澎湖花火節的用心和創新絕對是國內外旅客海島旅遊的首選。



▲今年花火節是18年來最「威」的一年，開閉幕的漫威專場無人機科技燈光秀首度登場，就讓在場的2萬多名觀眾驚呼連連。（圖／記者張塵攝，2020.07.06） 澎湖縣政府說明，今年花火節是18年來最「威」的一年，開閉幕的漫威專場無人機科技燈光秀首度登場，就讓在場的2萬多名觀眾驚呼連連，由於今年無人機從200台增加到300台，圖案與效果更加精采多變，現場民眾在參加活動期間，在澎湖縣政府建議下也多能全程配戴口罩，並保持室外社交安全距離，希望能達到安心旅遊的目的。



