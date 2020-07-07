冷氣開18度仍不涼！老婆睡前狂抱怨 「真相」曝光超傻眼

炎炎夏日，天氣相當悶熱，就算穿得清涼、待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣根超難熬！而近日一名男網友就在臉書社團透露，他老婆今（ 7 ）天凌晨一直抱怨冷氣不涼，他將冷氣調到 18 度依舊不冷，壓縮機也沒啟動，這讓他相當困惑，便起身開燈查看，結果「真相」曝光，全場都傻眼，紛紛直呼「到底？」





原 PO 在臉書社團「爆怨公社」貼出照片並表示，前不久明明有洗冷氣，但今天凌晨老婆卻一直抱怨冷氣不會冷，「切到 18 度壓縮機都還不會啟動，什麼爛冷氣，你不是專家...」一大堆抱怨的話語，因為平常他們睡覺都有關燈習慣，他也想不透為何冷氣不涼？只好起身開燈查看，沒想到這一看才發現，原來是遙控器切到「送風」了，怪不得壓縮機都不會啟動...



▲網友在 PTT 討論冷氣不涼的問題。（圖／翻攝自PTT）

而真相曝光後，其他網友也全看傻，紛紛留言「到底欸！？哈哈」「巴下去」、「跟我的遙控器一樣」、「送風 18度還是送風」、「那個...洗完冷氣是要送風吹一小時沒錯，忘記轉成冷氣就......」「老婆永遠是對的，您辛苦了」。





另還有人分享類似經驗，直指「我女兒常給我亂按到暖氣，越吹越熱...」「送風小事，我跟我朋友被除濕了一周才發現開到除濕，難怪臉很乾」、「我也遇到總電源不開，只開小電，怪電器爛」。（編輯：許苡晴）



