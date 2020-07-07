三倍券預購比口罩更「磨耐心」！超商店員嘆：被問候家母

▲經濟部加開紙本預購券預購時段（圖／翻攝自經濟部臉書）

行政院推出的振興三倍券，自開放預購後，以四大超商的紙本券預購數最多，經濟部更於昨（6）日傍晚時宣布，加開新一輪紙本預購時段。不過卻有位超商女店員透露，三倍券預購比之前的口罩、酒精都複雜得多，自己「耐心被磨光」，許多客人的情緒也不好，甚至遇到很多民眾直接罵髒話、「還有直接問候我家母的」，讓她好無奈。有位超商女店員在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當初疫情緊張時超商店員包口罩、賣酒精、預購口罩，「其實真的都覺得沒什麼」，遇到老人家不會預購就是一步一步的幫忙、教學，有問題也都是講解到老人家聽的懂。但女店員接著透露，這次三倍券預購「完全磨光了我上班的耐心」，一樣是仔細教學和講解，但「系統一直當掉，預購客人的情緒也越來越不好」，現場的抱怨越來越多，像是「為什麼早上壞，下午又壞？」、「系統一直當掉，你們可以好好處理嗎？」、「啊不是說修好了，怎麼又不能用？」女店員更表示，「還有很多帶髒話、劈頭就罵人的，最難聽的還有直接問候我家母的」，讓她好無奈，強調「系統問題！到底要我怎樣，我又不是工程師怪我囉？」還有遇到沒帶健保卡、沒有一千塊但也想預購的，甚至還有人問原 PO 可不可以借他一千塊，等到領券的時候再還。讓女店員不禁爆氣直呼，「是在哈嘍？有完沒完？到底關我屁事？這些問題都自己去想辦法查啊！」網友也紛紛在底下留言說，「真的感覺便利商店的員工都被整慘了」、「辛苦了」、「基本上做過全能超商店員後，以後出來做哪一行都沒問題」、「做超商的人超級辛苦的，各種鎖碎事都要幫客人用好」。（編輯：倪浩軒）