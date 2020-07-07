白沙屯解封進香／粉紅超跑疼孩子不捨走！家長跪謝賜福

▲粉紅超跑停幼兒園！家長跪謝媽祖疼孩童（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖與山邊媽祖共乘的粉紅超跑，於今（7）日上午正式跨越西螺大橋進入雲林縣，因為比預期還要早進入雲林縣，不少信眾都說因為疫情的關係，讓進香活動不得不延期舉辦，晚了三個多月才終於可以出發，兩位媽祖一定是等了太久、心情愉悅，粉紅超跑才會一路開快車。只要是白沙屯媽祖和山邊媽祖的信眾都知道，兩位媽祖非常疼愛小朋友，每年前往北港進香的路途中，常常會走進校園、幼兒園內，為「國家未來的棟樑」賜福，昨（6）日，粉紅超跑就曾進入台中大肚區的追分國小巡視，當時正好是追分國小的升旗典禮前夕，全校的孩童都十分興奮喊著：「媽祖婆我愛你」並且感謝媽祖。今（7）日稍早，粉紅超跑進入西螺鎮後，行經平和南路東昇幼兒園，兩位媽祖遠遠就聽到小朋友吶喊「媽祖婆」的聲音，粉紅超跑筆直地駛入幼兒園內，本以為只是要讓孩子們鑽轎賜福，沒想到，讓孩子們鑽完轎後，兩位媽祖便決定要停駕幼兒園，要和孩子們相處久一點。東昇幼兒園的家長見到白沙屯媽祖和山邊媽祖願意停駕幼兒園，更是激動地帶著小孩子跪下拜謝兩位媽祖，有位媽媽與白沙屯拱天宮的工作人員分享，自己本來就是白沙屯媽祖的「鐵粉」，也知道媽祖特別疼愛小孩子，但看到媽祖婆願意停駕在自己孩子就讀的幼兒園，還是難掩激動、興奮的心情。（編輯：連宜方）