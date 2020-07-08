NOW早報／三倍券預購破800萬！關鍵數據曝：早知學馬英九

三倍券預購破800萬！「關鍵數據」眾看呆：早知學馬英九





新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府近日推出「振興三倍券」，目前已經開放第一波實體預購及數位綁定，截至目前為止，已經有超過 820 萬人預購完成，其中紙本券佔多數，約有 8 成。對此，就有網友在 PTT 貼文指出，「政府費盡心思搞了一堆東西，什麼數位綁定各種的領取方式，自以為很貼心，但多數人民就是不買單，還是用最傳統的領取方式，早知如此，直接學馬英九發消費券可能會被笑，但至少不會被說太複雜，但這是執政黨的心魔我知道。」





該網友更說，「 2020 年了，發個區區兩千塊還怕民眾存起來，我也不曉得該說什麼才好，就問一句，七月十五到年底將近半年的時間，有人會花不到兩千塊的嗎，總之，無論大家覺得這三倍券有沒有用，這本振興經濟的帳，肯定會被做的很漂亮，屆時一定是三倍券優於消費券這樣的結果，我們等著看」。



此文一出，其他網友紛紛回應「真不懂怕人民存起來是什麼心態，就算是低收入戶，半年也花超過兩千好嗎」、「消費券=替代消費，三倍券=乘數效應消費，邏輯死亡」、「就 2000 消費券阿，不知道是在吹什麼牛皮」、「數位綁定大失敗從數字完全看出來啊，大家又不是傻子」、「實際上就是兩千的效果，不要再吹下去了」、「不想學馬英九，不想承認這是消費券，這才是三倍券的真諦」。



▲我國「振興三倍券」與「消費券」。（圖／行政院提供、PTT ）

今日天氣／各地高溫33度以上！中南部上半天局部降雨





今（ 8 ）天中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後大台北、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意短時強降雨及雷擊之可能，並有局部大雨發生的機率；各地高溫約在 33 至 36 度，特別是大台北盆地、花蓮縱谷及南投近山區或河谷有局部 36 度以上高溫發生的機率，外出應留意防曬並多補充水份。





蘇貞昌：全國中小學2年內人人吹冷氣





行政院長蘇貞昌昨（ 7 ）日在臉書發文，表示為兌現總統蔡英文的承諾，他已經正式宣布，全國中小學全速推動裝設冷氣，預計在 2 年內將完成全國國中小校舍電力系統的改進，後年將可人人吹冷氣。



▲政府用 2 年時間，先改進中小學的電力系統、提升安全性，再全面加裝冷氣。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

中國貴州巴士直衝水庫！「驚悚過程」全曝光：已21人死亡



昨（ 7 ）日中國大陸高考展開，沒想到卻有意外發生，中午貴州一輛巴士撞毀道路護欄，整輛車直接衝進安順市虹山水庫，這起意外造成車上 36 人落水，其中 21 人不幸死亡，另 15 人受傷。



綜合陸媒報導， 7 日中午貴州安順市一輛載著許多乘客的巴士，行經虹山水庫旁，沒想到行駛到一半突然整輛車大轉彎，暴衝撞毀欄杆，衝進水庫內，超過一半車身浸泡在水中。



意外發生後，貴州消防隊也火速抵達現場，一共出動 19 輛消防車、21 艘橡皮艇與 97 位救難人員。這輛巴士上眾多乘客中，更有不少準備去高考現場的學生，最新消息指出，這場意外一共有 36 人落水，截至 17 時 30 分為止，其中 21 人不幸死亡，另外 15 人受傷。事故原因還在調查中，救援工作也持續進行。



▲大批救難人員抵達意外現場。（圖／翻攝貴州消防微博）

「小孫藝真」臉蛋太正點 男星掛保證：真的漂亮！





韓劇《 Train：追兇列車》由尹施允、景收真主演，2 人分別在《致親愛的法官大人》、《精神病患者日記》及《愛情中毒》都有一人分飾兩角或雙重人格的演出，尹施允坦言一人分飾兩角總是讓人不安和害怕，相較於尹施允的擔心，景收真對搭檔相當有信心，表示：「我是因為尹施允才決定演出的。」





景收真談起初次見到男方頂著捲髮出現，加上話多、隱隱有種女性化的感覺，但隨著拍攝開始，發現尹施允「是我見過最好的夥伴」，私底下也是非常好的人，讓人想一輩子相處，她甚至現場喊話：「如果有機會，希望能再一次合作！」



景收真出道就獲封「小孫藝真」稱號，是不少人的女神，尹施允就透露朋友聽到自己要和景收真演戲時，感受不少嫉妒的眼光，但說明不是拍戀愛題材後，竟出現「和景收真合作後，（挑作品）眼光都變高了啊」的感嘆，在眾人羨慕的情況下和女方合作，尹施允察覺到外界眼中的景收真非常漂亮。《Train：追兇列車》7月12日起，每週日、一在愛奇藝台灣站播出。



▲景收真長相神似孫藝真。（圖／景收真IG）

冷氣開18度仍不涼！老婆睡前狂抱怨 「真相」曝光超傻眼





炎炎夏日，天氣相當悶熱，就算穿得清涼、待在家不出門仍是汗流浹背，沒吹冷氣根本超難熬！而近日一名男網友就在臉書社團透露，他老婆昨（ 7 ）天凌晨一直抱怨冷氣不涼，他將冷氣調到 18 度依舊不冷，壓縮機也沒啟動，這讓他相當困惑，便起身開燈查看，結果「真相」曝光，全場都傻眼，紛紛直呼「到底？」





原 PO 在臉書社團「爆怨公社」貼出照片並表示，前不久明明有洗冷氣，但今天凌晨老婆卻一直抱怨冷氣不會冷，「切到 18 度壓縮機都還不會啟動，什麼爛冷氣，你不是專家...」一大堆抱怨的話語，因為平常他們睡覺都有關燈習慣，他也想不透為何冷氣不涼？只好起身開燈查看，沒想到這一看才發現，原來是遙控器切到「送風」了，怪不得壓縮機都不會啟動...





而真相曝光後，其他網友也全看傻，紛紛留言「到底欸！？哈哈」「巴下去」、「跟我的遙控器一樣」、「送風 18度還是送風」、「那個...洗完冷氣是要送風吹一小時沒錯，忘記轉成冷氣就......」「老婆永遠是對的，您辛苦了」；另還有人分享類似經驗，直指「我女兒常給我亂按到暖氣，越吹越熱...」「送風小事，我跟我朋友被除濕了一周才發現開到除濕，難怪臉很乾」、「我也遇到總電源不開，只開小電，怪電器爛」。（編輯：許苡晴）



▲有男網友表示，冷氣開 18 度仍不涼，他老婆睡前狂抱怨 ，結果「真相」曝光超傻眼。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

※【

NOWnews 今日新聞

】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。