男子全身水腫瀕腎衰竭　醫揪兇手原來是「攝護腺」出問題

一名68歲的林先生，夜間常不自覺尿床而驚醒，白天不時會有漏尿的狀況，就醫後發現竟然是因為攝護腺肥大，還有膀胱結石等狀況，才導致漏尿情形頻頻發生。書田診所泌尿科主任醫師周固表示，這名個案沒有明顯疼痛不適，正在服用高血壓、攝護腺肥大及加強膀胱收縮的藥物，也透過過往病例發現，他過去有確診糖尿病但沒有接受治療；過去檢驗也發現腎功能異常。周固指出，這名個案檢查時有下腹部凸出，臉部及雙腳浮腫，餘尿超音波也顯示餘尿量超過999㏄以上，有嚴重尿滯留現象，所以透過導尿引出2000cc尿液並留置尿管。泌尿系統超音波檢查發現攝護腺肥大、膀胱憩室、膀胱結石及兩側腎水腫。後來在一週後回診臉部及雙腳水腫改善，血液檢驗顯示腎功能也有改善，因此醫師建議手術治療攝護腺肥大。醫師強調表示，攝護腺肥大的發生率與年齡有關，35歲以上，每增加10歲發生率會上升15％；90歲以上，接近100％有攝護腺肥大問題，臨床上因攝護腺肥大導致尿滯留，約每年每千人有4.5-18人，會有攝護腺問題。另外攝護腺常見的症狀有：排尿不順、排尿困難、頻尿、夜尿、急尿、漏尿、排尿次數增多、有餘尿感、血尿、尿滯留…等。醫師提醒，有攝護腺肥大及糖尿病應及早治療並定期追蹤，以免造成膀胱神經受損或尿路阻塞，而導致嚴重的併發症發生。