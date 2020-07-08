北捷1280月票坐萬元「最大缺失」為何？醫師點出其中關鍵

吳承羲

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▲醫師 吳承羲 點出北捷1280月票最大缺點「沒有實名制」。 （圖／截取自臉書粉絲專頁《東村誠醫師的診療室》）

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台北市長柯文哲近日因發現有旅客使用北捷 1280 月票，竟高達 1 萬元，因此要求調查旅客軌跡。對此，家醫科醫師也表示， 1280 月票設計上最大的缺點就是「沒有實名制」，也給出 3 大建議，避免搭捷運搭到 1 萬元的事件再次發生。「其實我們可以算一下」，醫師在臉書粉絲專頁《東村誠醫師的診療室》 PO 文指出，若舉例以每月上班 22 日，平均每天花超過 60 元，也就是單趟 30 元以上，「你買月票就划算」更不用說若分母除以 30 ，更是一天花 45元 以上就划算，因為週末有可能到外縣市或更遠的區域，「所以這個商品，合理來講它的受眾應該是每日定點移動的通勤族」。點出，月票最大缺點「沒有實名制」，雖然有限制每「次」限一人搭乘使用，也就是搭公車不能多人共用一卡反覆刷，但無記名卡片卻能轉借給他人使用，不太合理，應該是要「不能借予他人使用，才合理」。對搭捷運使用高達 1 萬元的案例，消費金額超出定價太多導致虧本或其他人的服務品質，吳提出 3 個改變策略，「提高定價」、「增加使用限制」（從無限吃到飽，變成有限吃到飽、例如一個月限量搭 120 趟），和「取消／升級服務」。吳也提到，他的立場也和柯文哲是一樣的，認為此案例「該查」，但不用大張旗鼓講出，畢竟後台紀錄一看便知。倒是擔心出現或利用程式、制度漏洞營利，複製側錄卡號做王八卡供多人使用、或是蓄意刷高某條公車路線、站點人潮流量。更補充吐槽，「請不要身在福中不知福，捷運有人搭，不會變成蚊子館、幽靈列車是件幸福的事，我很怕台中捷運蓋不起來」。（編輯：郭佩蓉）