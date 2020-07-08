紅樓夢是本「爛書」嗎？作家建議：真這麼覺得也別講出來

▲顏擇雅發文全文。（圖／翻攝自顏擇雅臉書）

《紅樓夢》被譽為「中國四大名著」之一，但有網友卻認為《紅樓夢》是本爛書，是「幾百年前的老古板」，引發熱議。對此，作家顏擇雅舉例，毛澤東和張忠謀讀最多遍的書都是《紅樓夢》，如果他們讀到的東西你都讀不到，所以覺得《紅樓夢》很爛，建議你也別說出來，免得別人對你的「腦袋運作方式形成某種看法」。有網友日前在 PTT 發文取笑《紅樓夢》是爛書，引發熱議後還登上媒體版面。顏擇雅今（8）日在臉書發文評論此事，指出許多鄉民崇拜柯文哲。「柯文哲不是最愛標榜熟讀毛澤東嗎？毛澤東讀最熟的書就是《紅樓夢》。全台灣最成功的理科男就是張忠謀。張忠謀讀最多遍的書也是《紅樓夢》」。顏擇雅強調，「當然，沒有人需要跟著毛澤東與張忠謀讀書。但無可否認，兩人都是厲害的人，在不同領域，以不同方式。」把一本書讀多遍，就是每次讀，都有讀到新東西的意思。你如果去跟他說，「你讀到的東西，我都沒讀到耶」，他不會說什麼，但心裡一定會對你的腦袋運作方式形成某種看法。因此顏擇雅建議，「就算你真覺得《紅樓夢》是爛書，也別講出來。因為像張忠謀或毛澤東那等級的厲害人物，你不會希望他對你的腦袋運作方式形成某種看法」。顏擇雅並且直言，「說《紅樓夢》是外省人讀的尤其荒謬。日治時期，台灣文人是愛讀《紅樓夢》的。因此留學日本的醫學博士李騰嶽有《紅樓夢醫事》一書 (1942)，三大美人之一王香禪也有《紅樓夢詩選》」。（編輯：倪浩軒）