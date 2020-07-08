救護黃金期　澎消防局獲贈到院前救護12導程心電圖機

▲藉由到院前12導程心電圖的傳輸，將有效縮短這黃金90分鐘的搶救時間，可以讓病人提早得到確切的治療。（圖／澎湖縣消防局提供）

澎湖因位處離島醫療資源相對缺乏，尤其有些心肌梗塞、溺水案件所需的到院前救護12導程心電圖機，對於第一線的幫助很大，澎湖善心人士黃桃女士家屬8日上午特別捐贈2台，並由消防局長葉天恭代表縣長賴峰偉接受，同時回贈感謝狀以表謝忱。現場並邀請高雄榮總醫院重症醫學部黃偉春部長、衛生福利部澎湖醫院院長匡勝捷、衛生福利部澎湖醫院秘書蔡文祥及心導管主任陳賢生到場觀禮，一起共襄盛舉。馬公市善心人士黃桃女士於109年2月間辭世，家屬為感念母親生前養育之恩，得知澎湖縣消防局缺乏到院前救護12導程心電圖機執行救護勤務，故將母親生前所遺留積蓄，慷慨解囊捐贈消防局2具到院前救護12導程心電圖機，價值約新臺幣50萬元，希望能拋磚引玉喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，效法母親的精神弘揚社會光明面。據衛生福利部的資料顯示，心臟疾病為2019年是國人10大死因第2名，而其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，而目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，建議應於90分鐘內完成，以有效改善心臟血流降低死亡率，並避免日後發生心臟衰竭的憾事，藉由到院前12導程心電圖的傳輸，將有效縮短這黃金90分鐘的搶救時間，可以讓病人提早得到確切的治療。消防局局長葉天恭表示，本縣108年到院前心肺功能停止(OHCA)經急救存活人數12人，存活率11.8%，這要感謝鄉親捐贈自動去顫電擊器、自動心肺復甦器等器材。另消防局目前配置的救護車，因救護勤務量逐年成長，救護車之耗損率高，希望社會各界能踴躍捐贈救護車輛及各項裝備器材，以提升離島地區到院前緊急救護的品質。