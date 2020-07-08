驚！騎到神明頭上　澎遊客賞花火踩踏觀音亭紅瓦屋頂

▲澎湖花火節開幕式現場湧進28,000人，傳出列為三級古蹟的觀音亭左廂房紅瓦屋頂，遭到沒公德心的遊客踩踏破碎的憾事。（圖／記者張塵攝，2020.07.08）

澎湖國際海上花火節開幕式現場湧進28,000人，將整個觀音亭休憩園區擠爆，不過也傳出列為三級古蹟的觀音亭左廂房紅瓦屋頂，遭到沒公德心的遊客踩踏破碎的憾事，令主委王順輝感到相當痛心。

▲經查觀音亭廟方在坡道與左廂房間的祈願牆成為阻絕體，但因祈願牆腐蝕嚴重已經拆除，使得遊客能繞道進入後廂。（圖／記者張塵攝，2020.07.08）

縣警局保安民防課說明，以往從未有發生遊客越過山丘爬上屋頂的情況，因此維安勤務未將該案況列入考量；經查觀音亭廟方在坡道與左廂房間的祈願牆成為阻絕體，但因祈願牆腐蝕嚴重已經拆除，使得遊客能繞道進入後廂

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警局也將與廟方協商，安排警力在施放花火時執行勸導，籲請遊客絕不能爬上屋頂。

▲有信眾提供6 日晚間在觀音亭後廂房的坡道上方，拍攝到數十位遊客踩踏紅瓦屋頂上觀賞花火，他大吃一驚立即上屋頂查看，發現紅瓦被踩破了好幾塊。（圖／觀音亭信眾提供）

王順輝表示，6日晚間澎湖國際海上花火節盛大開幕，廟方在落日後關廟門，安排值守人員，但到了7日上午，他一到廟裡，就有信眾提供6日晚間在觀音亭進出的坡道上方，拍攝到數十位遊客擠在左廂房的紅瓦屋頂上觀賞花火

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他大吃一驚，立即上屋頂查看，結果竟發現紅瓦被踩破了好幾塊，讓他好心痛；因觀音亭是國定古蹟，踩踏屋瓦還會吃上破壞古蹟官司，不可不慎。

▲賴峰偉呼籲遊客觀賞花火要注意安全，切勿任意進入管制區域，警察局也將加強維安管制，杜絕類似事件再度發生。（圖／記者張塵攝，2020.07.08）

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澎湖縣長賴峰偉今（8）日指示文化局前往瞭解磚瓦毀損情形，並允諾會立即協助復原，同時指示警察局要加強維安管制，以免再發生遊客攀登屋頂、破壞古蹟的情事。澎湖縣文化局已在7日下午先行前往觀音亭現勘，並聯絡古蹟修復匠師進行局部修復，後續除加強宣導外，也將與廟方一起設置警示設施，並加強現場巡查工作，一旦查獲破壞古蹟者，將依文資保存法究辦。賴峰偉表示，觀光客為了觀賞花火攀爬觀音亭房舍，不但踏壞觀音亭屋瓦，造成財產損失，更可能危及自身及其他遊客安全他也呼籲遊客留意安全，切勿進入管制區域，警察局也將加強維安管制，杜絕類似事件再度發生。