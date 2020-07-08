白沙屯解封進香／媽祖帶隊進朝天宮　停北辰派出所表敬意

▲白沙屯媽祖、山邊媽祖年年必停駕北辰派出所。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

白沙屯媽祖、山邊媽祖共乘的「粉紅超跑」於上週日（5日）凌晨02點15分準時起駕，出發前往北港朝天宮進香。今（8）日一早正式抵達北港，但在進入北港鎮後，「粉紅超跑」不會直接前往北港朝天宮，而是先在北港鎮外圍巡視賜福，接著，會到每年白沙屯媽祖、山邊媽祖必停駕的「北辰派出所」休息，待香燈腳們都趕上後，兩位媽祖才會引領大家一同前往北港朝天宮。就在剛剛約9點整，「粉紅超跑」已經抵達每年都會停駕的「北辰派出所」，許多不了解的香燈腳難免納悶，「粉紅超跑」不是路線都不固定嗎？怎麼會有每年必停駕的地方呢？其實，這也是兩位媽祖體恤、體貼香燈腳的辛勞，以及為向北港媽祖表示敬意的作法。跟隨白沙屯媽祖、山邊媽祖前往北港進香的香燈腳人數年年攀升，且過去因為交通運輸未像現在如此便捷，兩位媽祖為了要等待落後的香燈腳，以及坐火車、遊覽車、自行開車到北港的信眾，於是便固定在北港街區外的派出所停駕休息，讓一路趕路的香燈腳能休息外，也是為了要等待信眾們都到齊後，兩位媽祖再一起引領大家前往北港朝天宮，「一個都不能少」就是白沙屯媽祖、山邊媽祖對信眾的最大疼惜。自古以來，為了表示對神明的崇敬，便有「三里外，文官落轎，武官下馬」的禮儀，這項禮儀到了現代，仍可以在白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香的活動中看到，這也是兩位媽祖為了表示對北港媽祖的敬意和禮貌，神明與神明間的互重、相惜情誼非常可貴。（編輯：連宜方）