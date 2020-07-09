白線停車格旁畫有「紅線」可停車嗎？內行點出1判斷關鍵

▲白線停車格旁畫有「紅線」可停車嗎？有網友認為「看停車格有無被黑線註銷」最保險。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

台灣汽、機車都非常多，若遇上連假或周末，停車位往往一位難求。近日有網友就在臉書社團透露，他好不容易找到一個車位，但發現停車格旁有畫紅線，便糾結到底該不該停？PO 網求解後，釣出內行分享「判斷可否停車的 1 大關鍵」。

原 PO 在臉書社團「爆料公社」中貼出一張車位照，只見該停車格的右邊畫有「紅線」，不過同時也有停車格編號，這讓原 PO 看得霧煞煞，不禁發問「我可以停還是不能停？好糾結阿！」畢竟停了怕遭開罰，不停又得花時間重找位子...

問題一出，網友隨即議論紛紛「白線畫在紅線上面..所以停車格是新的..紅線是舊的..應該可以停」、「有停車格編號，應該可以停」、「有紅線就是不能停」、「不行啊！有人用三角錐佔位了」、「紅線一律不能停喔，格子是騙人的」、「之前停過有紅線的白線機車格...結果被開一張違停單...後來問說有紅線的就不能停...不管上面是白線還是黃線....看見紅線出現就是不能停...」「白線有數字，白線蓋紅線，但是我不會去賭！」「通知地方單位，請他們改善，看他們是塗銷紅線還是停車格」、「怕麻煩可以停，記得停好要拍照，如果有收到紅單再去申訴，原則上會註銷罰單」。

此外，還有人直指「看停車格有無被黑線畫消」最保險。事實上，過去曾發生停車格旁有紅線，但仍有民眾照樣停車的爭議，對此，交通隊表示

，對於這類具收費爭議的停車格，警方不會開出違規紅單或拖吊車輛，並

會請地方單位了解情形後「塗銷紅線或停車格」，避免造成民眾停車困擾，畢竟

依《道路交通管理處罰條例》第 56 條規定，汽車

紅線違停至少罰 900 元。（編輯：許苡晴）