白沙屯解封進香／刈火完成　白沙屯媽祖起駕回鑾

白沙屯媽祖、山邊媽祖前往北港朝天宮進香，在今（9）日清晨五點，由朝天宮住持師父主持刈火儀式，取得萬年香火之後，隨即啟程回駕。雖然時間是清晨五點，但朝天宮內外仍擠滿了想見證這個時刻的信眾與香燈腳。刈火是台灣民間信仰中十分重要的儀式，大多出現在分靈廟定期回祖廟謁祖的過程之中，除了從祖廟獲得靈力與兵將上的補充，同時也是分靈廟神明回祖廟述職。但白沙屯媽祖與山邊媽祖並非北港朝天宮的分靈，卻到北港朝天宮刈火，是有其原因的。根據白沙屯媽祖婆網站上的一篇文章〈白沙屯媽祖信仰圈〉中所記載，古早時期拱天宮的信眾其實一直都有回湄洲祖廟進香的想法，但受限於經濟因素以及惡名昭彰的黑水溝難以通行，在幾經考量後，拱天宮轉而向當時台灣地區唯一設有「聖父母殿」的北港朝天宮進香，「聖父母殿」祭祀的是天上聖母的親生父母與兄姊。儀式開始前會先將白沙屯媽祖與山邊媽祖請到正殿神案之上，住持師父再以朝天宮內終年不滅的光明燈引燃金紙到「萬年香火」爐中，住持師父率領大家誦經並跪讀疏文，接著將疏文燒化於香爐之內，再以火杓掏引萬年香火到拱天宮的火缸中並送入香擔，在香擔貼上封條後隨即啟程回駕苗栗。求得香火後，白沙屯媽祖與山邊媽祖就要正式起駕帶眾多香燈腳回家，目前粉紅超跑行至元長鄉，有可能進入褒忠、土庫、虎尾等地。（編輯：黃彥昇）