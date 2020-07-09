全球最大貨櫃船　韓遠格但斯克號貨櫃輪首航高雄港

▲台灣港務公司董事長李賢義率員熱烈歡迎，巴拿馬籍韓遠格但斯克號貨櫃輪首航高雄港。(圖／記者黃守作攝，2020.07.09)

﹔

全球最大貨櫃船─巴拿馬籍韓遠格但斯克號貨櫃輪於今(9)日首航高雄港，停靠該港第6貨櫃中心碼頭，台灣港務公司董事長李賢義率員至碼頭熱烈歡迎，並致贈首航紀念牌，以示祝賀。台灣韓新遠洋公司代理的2萬4千TEU(20呎標準貨櫃單位)級大型貨櫃輪─巴拿馬籍韓遠格但斯克號貨櫃輪(M/V HMM GDANSK)，今(9)日首航高雄港，停靠該港第6貨櫃中心碼頭。台灣港務公司董事長李賢義到碼頭致贈首航紀念牌，以示祝賀李賢義表示，船舶大型化是當今全球貨櫃船的趨勢，為滿足大型船舶入港需求，港埠需有高效率的港勤及碼頭服務，更需引水人專業的領港作業，該輪首航高雄港，是對高雄港的作業效率的最佳肯定。李賢義指出，未來高雄港將朝硬體建設、營運規劃和行銷策略三大方向進行升級，洲際二期計畫第七貨櫃中心預計在111、112年完工，再加入五座水深18公尺的深水碼頭共同投入營運，將持續塑造優質、健全的港埠經營環境，與航港業者攜手合作，為我國經濟發展注入源源不絕的成長動能。台灣韓新遠洋公司說，該公司所代理的2萬4千TEU(20呎標準貨櫃單位)級大型貨櫃輪─巴拿馬籍韓遠格但斯克號貨櫃輪，是韓國政府重建航運業五年計畫的一部分，在五年計畫中，韓商現代公司(HMM)將於3年內建造約200艘船舶，包括140艘散貨船和60艘貨櫃船。